İletişim Başkanı Altun 'Çerkes Sürgünü'nü unutmadı: Acılarını yüreğimizde hissediyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Çerkes Sürgünü'nün yıl dönümüne yönelik paylaşımda bulundu.
Çerkes Sürgünü’nün 157'nci yıldönümünde vatanlarından koparılan ve büyük acılara maruz kalan Çerkes halkının yanında olduğunu belirten Altun, acılarının da yüreklerde hissedildiğini vurguladı.
"Rahmetle yad ediyoruz"
Altun'un Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Çerkes Sürgünü’nün 157. yıldönümünde vatanlarından koparılan ve büyük acılara maruz kalan Çerkes kardeşlerimizi rahmetle yad ediyoruz.
Acılarını yüreğimizde hissediyoruz. Mekanları cennet olsun."
Çerkes Sürgünü’nün 157. yıldönümünde vatanlarından koparılan ve büyük acılara maruz kalan Çerkes kardeşlerimizi rahmetle yad ediyoruz.
Acılarını yüreğimizde hissediyoruz. Mekanları cennet olsun. pic.twitter.com/FS6kTu3LsP
Çerkes Sürgünü’nün 157. yıldönümünde vatanlarından koparılan ve büyük acılara maruz kalan Çerkes kardeşlerimizi rahmetle yad ediyoruz.