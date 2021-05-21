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İletişim Başkanı Altun 'Çerkes Sürgünü'nü unutmadı: Acılarını yüreğimizde hissediyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 157'nci yıl dönümüne giren Çerkes Sürgünü'yle ilgili bir paylaşım yaparak, "Acılarını yüreğimizde hissediyoruz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İletişim Başkanı Altun Çerkes Sürgününü unutmadı: Acılarını yüreğimizde hissediyoruz
İletişim Başkanı Fahrettin Altun

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Çerkes Sürgünü'nün yıl dönümüne yönelik paylaşımda bulundu.

Çerkes Sürgünü’nün 157'nci yıldönümünde vatanlarından koparılan ve büyük acılara maruz kalan Çerkes halkının yanında olduğunu belirten Altun, acılarının da yüreklerde hissedildiğini vurguladı.

"Rahmetle yad ediyoruz"

Altun'un Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Çerkes Sürgünü’nün 157. yıldönümünde vatanlarından koparılan ve büyük acılara maruz kalan Çerkes kardeşlerimizi rahmetle yad ediyoruz.

Acılarını yüreğimizde hissediyoruz. Mekanları cennet olsun."

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