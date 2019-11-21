Gündem İletişim Başkanı Fahrettin Altun Türkiye terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele yürütüyor
POLİTİKA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Türkiye terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele yürütüyor

Altun resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye'nin, Suriye sınırından terör örgütlerini kökten temizlemek için başlattığı operasyonun, DEAŞ'ın yeniden canlanma ihtimaline neden olabileceği iddiası kesinlikle gerçek dışıdır"ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Fahrettin Altun
Fahrettin Altun

Twitter hesabından İngilizce paylaşımda bulunan Altun, Türkiye'nin, yurt içinde ve yurt dışında DEAŞ ile mücadelesine kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.

Turkey’s operation to root out terror groups from its Syrian border can’t be linked to potential strengthening of Daesh. Such a misguided argument ignores Turkey’s legitimate national security interests. Turkey continues to fight Daesh on a daily basis both at home and abroad.

Türkiye'nin amacı terörden arındırılmış bölge

Fahrettin Altun, Suriye sınırındaki ve Suriye içindeki tüm terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele yürüten Türkiye'nin amacının, kökenine bakmaksızın her türlü terörden arındırılmış güvenli bölgeler yaratmak olduğunu belirtti.

"Çabalarımız doğru bir şekilde yansıtılmasa da bu amaç doğrultusunda devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulunan Altun, şunları kaydetti:

DEAŞ'ın yeniden canlanma ihtimaliyle kesinlikle ilgili olamaz

"Türkiye'nin, Suriye sınırından terör örgütlerini kökten temizlemek için başlattığı operasyonun, DEAŞ'ın yeniden canlanma ihtimaliyle kesinlikle ilgisi olamaz. Yanlış biçimde üretilen bu argüman, Türkiye'nin meşru ulusal güvenlik çıkarlarını görmezden gelmektedir.

Meşru güvenlik kaygılarımızı görmezden gelmekte ısrar edenler, Türkiye'nin terörle mücadele operasyonlarını eleştirme hakkına sahip değildir ve terör örgütlerine verdikleri desteği tekrar gözden geçirmelidir. DEAŞ'la mücadele ettiği gerekçesiyle bir terör örgütünü 'en iyi ortak' olarak adlandırmak, NATO müttefiklerine yakışmamaktadır."

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