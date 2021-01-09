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GİRESUN

İmam minareyi boyamak için dağcı oldu: 15 bin TL fiyatını duyunca kolları sıvadı, Giresun haberleri

İmam minareyi  boyamak için dağcı oldu: 15 bin TL fiyatını duyunca kolları sıvadı

Giresun’da Eynesil ilçesinin Yarımca Köyü’nde imamlık yapan Hüseyin Avni Öztürk, cami minaresinin boyanması için 15 bin lira fiyat verilince kolları sıvadı. Endüstriyel dağcılık eğitimi alan İmam Öztürk, şimdi antrenman tırmanışları yapıyor. Öztürk, “Hazır olduğumda fırça ve boya ile tırmanacağım. Başarılı olursam çevre köylerdeki cami minarelerini de boyayacağım” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Öztürk, minarede antrenmanlarını sürdürüyor.
Öztürk, minarede antrenmanlarını sürdürüyor.

Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 2016 yılında mezun olan Hüseyin Avni Öztürk, 2019 yılında Giresun’un Eynesil ilçesinin Yarımca köyünde imam olarak göreve başladı.

İmam Hüseyin Avni Öztürk bir buçuk yıldır görev yaptığı caminin minaresini boyamak istiyor.
  • Görev yaptığı caminin minaresinin eskidiğini ve boyanması gerektiğini düşünen İmam Öztürk, bunun 15 bin liraya mal olacağını öğrenince kolları sıvadı. Yıllık izninde geldiği Erzurum’da daha önceden tanıştığı Mustafa Tekin ile görüşen Öztürk, minareyi kendi başına boyamak için endüstriyel dağcılık eğitimi almaya başladı.

15 BİN LİRA İSTEDİLER

Tekin ile buz dağı ve yapay tırmanış duvarında 3 gün boyunca uygulamalı eğitim gören Öztürk şunları söyledi: “Giresun Eynesil ilçesi Yarımca köyünde bir buçuk yıldır imam olarak görev yapıyorum. Caminin minaresinin boyasının eskidiğini gördüm. Civar köylerde de durum aynı. Boyama masraflarının ne kadara mal olacağını araştırdım. Karadeniz’in engebeli bir coğrafyası var ve minareler de genelde yüksek bölgelerde oluyor. Bu sebeple vinç kullanma olanağı olmadığından iskele kurmak gerekiyormuş. Bunun da maliyeti yaklaşık 15 bin lirayı buluyor. Dağcılığa ilgim olduğu için kendim tırmanıp, boyayabileceğimi düşündüm. Öğrencilik yıllarımda tanıştığım Mustafa Tekin’den dağcılık eğitimi almak için yıllık iznimde Erzurum’a gittim. Görev yaptığım köye gidince cami minaresinde antrenman tırmanışları yapıyorum. Kendimi hazır hissettiğimde boya malzemesi ve fırçaları alarak tırmanıp, boyayacağım. Başarılı olursam çevre köylerdeki caminin minarelerini de boyayacağım. Bir cami veya minaresi bakımsız ise insanlar dinine önem vermiyor demektir. Bayraklarımız da öyledir. Zaman zaman değiştirip yenileriz, bunu yapmasak vatan millet şuurunun eksik olduğunun göstergesi olabilir.”

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