İmamoğlu'nun otobüs pozuna bir tepki de Fazıl Say'dan geldi: Şimdi ne olacak?

Ramazan Bayramı'nda gerçekleştirdiği Karadeniz turuna HaberTürk yazarı Nagehan Alçı'yı davet etmesi sebebiyle yandaşlarından tepki alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir isyan da piyanist Fazıl Say'dan geldi.

"CEZA ALMAMI BAŞARAN GAZETECİ KADIN"

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin sert bir açıklamada bulunan Say, isim vermeden Nagehan Alçı'yı eleştirdi. Say, Alçı için şu ifadeleri kullandı:

"10 yıl önce yaşadığım Hayyam Retweet davasında, ceza almam için televizyonlarda yaygara koparan, algı yaratan, ve ceza almamı da başaran gazeteci kadın, gönlümün en uzağında bile yeri yoktur."

Paylaşımının devamında Ekrem İmamoğlu'nu etiketleyen Fazıl Say otobüste çekilen fotoğrafa vurgu yaparak, "Onunla poz vermiş biri. O da o uzaklara gitti. Şimdi ne olacak?" diye sordu.

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10 yıl önce yaşadığım Hayyam Retweet davasında, ceza almam için Televizyonlarda yaygara koparan, algı yaratan, ve ceza almamı da başaran gazeteci kadın,



gönlümün en uzağında bile yeri yoktur.



Ve onunla poz vermiş biri.

O da o uzaklara gitti.

Şimdi ne olacak? @ekrem_imamoglu — Fazıl Say (@fazilsaymusic) May 6, 2022