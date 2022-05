İmamoğlu'nun otobüs pozuna bir tepki de Fazıl Say'dan geldi: Şimdi ne olacak? Ramazan Bayramı'nda Karadeniz seyahatine çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gezisine HaberTürk yazarı Nagehan Alçı'yı davet etmesine bir tepki de Fazıl Say'dan geldi. İmamoğlu'na her fırsatta desteğini açıklayan Fazıl Say, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak önce isim vermeden Nagehan Alçı'yı eleştirdi. Say, "10 yıl önce yaşadığım Hayyam Retweet davasında, ceza almam için televizyonlarda yaygara koparan ve ceza almamı başaran gazeteci kadın, gönlümün en uzağında bile yeri yoktur." dedi. Paylaşımının devamında İmamoğlu'nu etiketleyen Say, "Onunla poz vermiş biri. O da o uzaklara gitti. Şimdi ne olacak?" diye sordu.

