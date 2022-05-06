Gündem İmamoğlunun otobüs pozuna bir tepki de Fazıl Saydan geldi Şimdi ne olacak?
POLİTİKA

İmamoğlu'nun otobüs pozuna bir tepki de Fazıl Say'dan geldi: Şimdi ne olacak?

Ramazan Bayramı'nda Karadeniz seyahatine çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gezisine HaberTürk yazarı Nagehan Alçı'yı davet etmesine bir tepki de Fazıl Say'dan geldi. İmamoğlu'na her fırsatta desteğini açıklayan Fazıl Say, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak önce isim vermeden Nagehan Alçı'yı eleştirdi. Say, "10 yıl önce yaşadığım Hayyam Retweet davasında, ceza almam için televizyonlarda yaygara koparan ve ceza almamı başaran gazeteci kadın, gönlümün en uzağında bile yeri yoktur." dedi. Paylaşımının devamında İmamoğlu'nu etiketleyen Say, "Onunla poz vermiş biri. O da o uzaklara gitti. Şimdi ne olacak?" diye sordu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İmamoğlunun otobüs pozuna bir tepki de Fazıl Saydan geldi: Şimdi ne olacak?
Fazıl Say-Ekrem İmamoğlu

Ramazan Bayramı'nda gerçekleştirdiği Karadeniz turuna HaberTürk yazarı Nagehan Alçı'yı davet etmesi sebebiyle yandaşlarından tepki alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir isyan da piyanist Fazıl Say'dan geldi.

"CEZA ALMAMI BAŞARAN GAZETECİ KADIN"

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin sert bir açıklamada bulunan Say, isim vermeden Nagehan Alçı'yı eleştirdi. Say, Alçı için şu ifadeleri kullandı:

"10 yıl önce yaşadığım Hayyam Retweet davasında, ceza almam için televizyonlarda yaygara koparan, algı yaratan, ve ceza almamı da başaran gazeteci kadın, gönlümün en uzağında bile yeri yoktur."

Paylaşımının devamında Ekrem İmamoğlu'nu etiketleyen Fazıl Say otobüste çekilen fotoğrafa vurgu yaparak, "Onunla poz vermiş biri. O da o uzaklara gitti. Şimdi ne olacak?" diye sordu.

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