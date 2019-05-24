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İZMİR

İzmir haberleri: Sürücüsünün içinde uyuduğu araç şarampolde asılı kaldı

İnanılmaz olay: 15 metre yükseklikte asılı kaldı

İzmir'de, Burhan O.'nun el frenini çekmeyi unutup, içerisinde uyuduğu hafif ticari araç, geri hareket etti. Yaklaşık 15 metre yükseklikte asılı kalan araç, çekici yardımıyla kurtarıldı. Burhan O.'nun araç kurtarıldıktan sonra uyandığı görüldü.

Haber Merkezi DHA
Geri geri kayan araçta uyuya kaldı.
DHA
Geri geri kayan araçta uyuya kaldı.
Geri geri kayan araçta uyuya kaldı.
DHA
Geri geri kayan araçta uyuya kaldı.
Geri geri kayan araçta uyuya kaldı.
DHA
Geri geri kayan araçta uyuya kaldı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde saat 03.30 sıralarında Atatürk Mahallesi 8809/47 Sokak'ta yeni yapılan Evka- 5 yolunda meydana gelen olayda yolda kalan araçların tamir ve bakımını yaptığı belirtilen Burhan O. (24), 16 GZ 715 plakalı hafif ticari aracını park edip, uykuya daldı.

DHA
Aracın asılı kaldığı bölge.

EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTTU

Burhan O.'nun el frenini çekmeyi unuttuğu araç, bir süre sonra geriye hareket etti. Araç, 15 metre yükseklikte, şarampolün kenarında asılı kaldı. Yoldan geçen sürücüler, durumu fark edip, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

DHA
Burhan O. aracın içinde böyle bulundu.

Çağırılan çekiciyle arka lastikleri boşta olan araç, sabitlendi. Birçok noktasından yapılan bağlama işleminin ardından hafif ticari araç kurtarıldı. Burhan O.'nun kurtarma çalışmasının ardından uyandırıldığı görüldü.

AA
Burhan O. kurtarma çalışması bittikten sonra uyandırılabildi.

Burhan O., ambulansla kontrol amaçlı Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne götürüldü.

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