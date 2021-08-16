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AYDİN

İneğin başına gelen bu kaza herkesi şaşırttı: Nasıl olduğu anlaşılamadı

Aydın’ın Karpuzlu ilçesine bağlı kırsal Gölcük Mahallesi’nde bir ineğin başına gelen talihsiz kaza görenleri şaşkına çevirdi. Nasıl olduğu anlaşılamayan ilginç kazada telefon teline dolanan inek mahsur kaldığı yerden köylüler tarafından kurtarıldı.

Haber Merkezi İHA
İneğin başına gelen bu kaza herkesi şaşırttı: Nasıl olduğu anlaşılamadı
İneğin başına gelen bu kaza herkesi şaşırttı.

Aydın’ın Karpuzlu ilçesine bağlı kırsal Gölcük Mahallesi’nde bir ineğin başına gelen talihsiz kaza görenleri şaşkına çevirdi. Nasıl olduğu anlaşılamayan ilginç kazada telefon teline dolanan inek mahsur kaldığı yerden köylüler tarafından kurtarıldı.

UZUN UĞRAŞLAR SONUCU KURTARILDI

İlginç olay Gölcük Mahallesi’nde İzzet Dönmez’in kiraladığı bahçede yaşandı. Arazide bulunan ineklerden birinin ayağına yerdeki telefon teli dolandı. Arazideki ineklerden birinin mahsur kaldığını gören çevredeki vatandaşlar ineği uzun uğraşlar sonucu kurtardı. Özellikle yazın sıcaklarda sarkan tellerin ve direklerin bakım yapılmasını isteyen Gölcük Muhtarı Kemal Uslu, hatların ve tellerin zaman zaman kontrol edilmesini istedi.

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