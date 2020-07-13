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Gündem İngiliz işgal kuvvetinin 1919daki Ayasofya raporu Türkler tekrar kilise olmasın diye camiye 200 asker yerleştirmiş
İSTANBUL

İngiliz işgal kuvvetinin 1919'daki Ayasofya raporu: Türkler tekrar kilise olmasın diye camiye 200 asker yerleştirmiş

İşgal yıllarından Ayasofya'nın korunması için verilen gösterilen direniş İngiliz işgal kuvvetlerinin raporlarında "Türkler tekrar kilise olmasın diye camiye 200 asker yerleştirmiş" ifadeleri ile yer aldı. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tarih Bölümü'nde öğretim görevlisi Doç. Dr. Gülsüm Polat tarafından paylaşılan belgelerde İstanbul'a ilk gelen İngiliz işgal kuvvet kumandanlığının gözlemi yer alıyor. Mektupta Ayasofya'nın 200 kişilik bir kuvvet tarafından korunduğu bilgisine yer verilirken, camileri koruyan askerlere sık sık rastlanıldığının altı çiziliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ayasofya yaklaşık 500 yıl cami olarak kullanıldı.
Ayasofya yaklaşık 500 yıl cami olarak kullanıldı.

Danıştay'ın kararıyla müze kararı iptal edilen Ayasofya Cami tarihin çeşitli safhalarında Müslümanlar tarafından büyük bir direnişle korundu.

Bu tarihi olayın İngiliz arşivlerindeki kaydı ise, işgal yıllarında İstanbul'da görev yapan komutanlar tarafından tutuldu.

Binbaşı Tevfik Bey ve komutasındaki 200 kişilik taburun tuttuğu nöbet İngiliz arşivlerinde bu belge ile yer aldı.

1919 yılının Ocak ayında İstanbul'da kaleme alınan belgede Ayasofya'nın 200 asker tarafından korunduğu bilgisi yer alıyor.

İngiliz arşivlerinde yer alan bu mektupta İstanbul'a ilk gelen İngiliz işgal kuvvet kumandanlığının gözlemi yer alıyor. Mektupta Ayasofya'nın tekrar kilise olmasın diye 200 kişilik bir kuvvet tarafından korunduğu bilgisine yer verilirken, camileri koruyan askerlere sık sık rastlanıldığının altı çiziliyor.

CAMİYE YAKLAŞTIRMADILAR

Mektup ile kayıtlara geçen bu olay, 1918 yılında İstanbul'un İtilaf devletleri tarafından fiili işgalinde yaşanıyor. İşgal kuvvetleri Ayasofya’yı ele geçirmek için Ayasofya Camiinin önüne geldiğinde burada nöbet tutan askerler ile karşılaşıyorlar.

İstanbul’un işgali üzerine Ayasofya Camii’ni korumak için İstanbul II. Muhafız alayından Binbaşı Tevfik Bey komutasındaki bir tabur asker camiyi korumakla görevlendiriliyor. İşgalciler Ayasofya’yı bir Fransız birliği ile işgal etmek istediklerinde ise bu birliğin direnişi ile karşılaşıyor.

BİNBAŞI TEVFİK BEY'İN DİRENİŞİ

Fransız birliğinin ısrarı üzerine Tevfik Bey onlara; zorla girmeye kalkarlarsa karşılık verileceğini söyleyerek Ayasofya’yı hiçbir durumda onlara teslim etmeyeceğini söylüyor.

Binbaşı Tevfik Bey

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