İngiliz işgal kuvvetinin 1919'daki Ayasofya raporu: Türkler tekrar kilise olmasın diye camiye 200 asker yerleştirmiş

Danıştay'ın kararıyla müze kararı iptal edilen Ayasofya Cami tarihin çeşitli safhalarında Müslümanlar tarafından büyük bir direnişle korundu.

Bu tarihi olayın İngiliz arşivlerindeki kaydı ise, işgal yıllarında İstanbul'da görev yapan komutanlar tarafından tutuldu.

Binbaşı Tevfik Bey ve komutasındaki 200 kişilik taburun tuttuğu nöbet İngiliz arşivlerinde bu belge ile yer aldı.

1919 yılının Ocak ayında İstanbul'da kaleme alınan belgede Ayasofya'nın 200 asker tarafından korunduğu bilgisi yer alıyor.

İngiliz arşivlerinde yer alan bu mektupta İstanbul'a ilk gelen İngiliz işgal kuvvet kumandanlığının gözlemi yer alıyor. Mektupta Ayasofya'nın tekrar kilise olmasın diye 200 kişilik bir kuvvet tarafından korunduğu bilgisine yer verilirken, camileri koruyan askerlere sık sık rastlanıldığının altı çiziliyor.

Uzun zaman önce Ingiltere de British Library'den almıştım belki şimdi online erişim de vardır. Istanbul'a ilk gelen Ingiliz işgal kuvvet kumandanlığının gözlemi: Türkler caminin tekrar Hristiyan kilisesine dönüştürülmesi tehdidine karşılık camiyi yaklaşık pic.twitter.com/yiuSLzxr0P — Gülsüm Polat (@Gulsum_Polat_) July 12, 2020

CAMİYE YAKLAŞTIRMADILAR

Mektup ile kayıtlara geçen bu olay, 1918 yılında İstanbul'un İtilaf devletleri tarafından fiili işgalinde yaşanıyor. İşgal kuvvetleri Ayasofya’yı ele geçirmek için Ayasofya Camiinin önüne geldiğinde burada nöbet tutan askerler ile karşılaşıyorlar.

İstanbul’un işgali üzerine Ayasofya Camii’ni korumak için İstanbul II. Muhafız alayından Binbaşı Tevfik Bey komutasındaki bir tabur asker camiyi korumakla görevlendiriliyor. İşgalciler Ayasofya’yı bir Fransız birliği ile işgal etmek istediklerinde ise bu birliğin direnişi ile karşılaşıyor.

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BİNBAŞI TEVFİK BEY'İN DİRENİŞİ

Fransız birliğinin ısrarı üzerine Tevfik Bey onlara; zorla girmeye kalkarlarsa karşılık verileceğini söyleyerek Ayasofya’yı hiçbir durumda onlara teslim etmeyeceğini söylüyor.

Binbaşı Tevfik Bey

OYNAT 00:58 Ayasofya'nın ilk imamı Ferruh Muştuer'in sesinden 'Ayasofya'da Fetih Suresi' Türkiye'nin merakla beklediği 'Ayasofya'nın ilk imamı kim' olacak sorusu cevap buldu. Alınan bilgilere göre imamlardan biri Ferruh Muştuer olacak. Muştuer İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Ayasofya'da Fetih Suresi'nin okumuştu. BiP'te paylaş

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