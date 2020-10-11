Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İngilizler topla yıkamadı 700 yaşındaki ağaç hala ayakta
BURSA

İngilizlerin topla yıkamadığı 700 yaşındaki tek kollu gazi hâlâ ayakta

İngilizler topla yıkamadı: 700 yaşındaki ağaç hala ayakta

Bursa’da İngilizlerin top atışlarına rağmen ayakta duran çam ağacı görenleri hayrete düşürüyor. 700 yaşındaki ağacın tek kolunun kopuk olmasına rağmen hala ayakta kalmayı başarıyor.

Haber Merkezi İHA
700 yıllık çam ağacı.
700 yıllık çam ağacı.

Gemlik ilçesi Karacaali köyünde bulunan 700 yaşındaki fıstık çamı ağacı, 100 yıl önce İstiklâl Harbi sırasında İngiliz denizaltısı tarafından atılan torpidoyla vuruldu. İsabet eden torpido dev çam ağacının yarısını koparttı.

700 yıllık çam ağacı.

Buna rağmen ayakta kalan ve olanca heybetiyle göğe yükselen ağacı köylüler "gazi" unvanıyla taçlandırdı. Çam ağacında denizaltıdan atılan torpidonun izini görmek hâlâ mümkün. Anıt ağaca asılan "gazi çam ağacı" tabelâsı ise köye gelenlerin büyük ilgisini çekiyor. Çam ağacının hikâyesini duyanlar gelip ziyaret ediyor.

117 yıllık ağaç hayrete düşürüyor
GÜNDEM
117 yıllık ağaç hayrete düşürüyor

700 yıllık çam ağacı.

Çam ağacının hikâyesini anlatan Karacaali Muhtarı Göksel Noca, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "İstiklâl Savaşı’nda İngiliz denizaltısı tarafından atılan torpidoyla bu çam ağacı vurulmuş. Aldığı darbeyle devasa büyüklükteki çam ağacının yarısı koparken, yarısı ayakta kalmış. Çam ağacının o gün aldığı darbenin izini görmek mümkün. Aldığı darbeye rağmen 100 yıldır ayakta. Biz ona gazi çam ağacı unvanını verdik. Bir de tabelâ astık. Hikâyesini duyan görmeye geliyor."
700 yıllık çam ağacı.
Abone Ol Google News
Dikey bahçe yerine grafiti

Dikey bahçe yerine grafiti

İBB'nin çiçek ve yeşillikleri sökmesine tepki gösterildi.
Ermenistandan hain saldırı

Ermenistan'dan hain saldırı

İnsani ateşkesi ihlal ederek Gence şehrine füzeyle saldırdı.
Sevinçten yeri öptü

Sevinçten yeri öptü

​Libya'da alıkonulan iki Türk Türkiye'ye döndü.
6-7 ayda villa<br>sahibi oluyorlar

6-7 ayda villa
sahibi oluyorlar

​İzmir'de sahte içki ölümlerinin ardından akılalmaz iddia.
Bu ateşkes uygulanamaz!

Bu ateşkes uygulanamaz!

​Ermenistan sivil yerleri vurmaya devam ediyor.

​A Milli Takımımız bugün Rusya ile karşılaşacak.

Ormanları<br>PKK yakıyor

Ormanları
PKK yakıyor

Eli kanlı örgütün uzantısı 'Ateşin Çocukları İnsiyatifi' üstlendi.
KKTC’de kritik seçim

KKTC’de kritik seçim

​Sekizinci Cumhurbaşkanı'nı belirlemek için sandık başına gidecekler.
İmhadan kurtuldular

İmhadan kurtuldular

​Rusya, Fransa ve ABD'nin baskısıyla ilan edilen ateşkes, Ermenistan ordusunu ipten aldı.
O telefonu yok etti

O telefonu yok etti

Kavala'nın ​Ortadoğu uzmanı Vaez'le irtibatı çıktı.
Yerli aşı insanda denenecek

Yerli aşı insanda denenecek

​Türkiye önemli bir mesafe katetti.
Kahreden<br>haber Ağrı'dan geldi

Kahreden
haber Ağrı'dan geldi

​Çatışmada yaralanan askerlerden biri şehit oldu.
Yeniden<br>50 binin üzerinde

Yeniden
50 binin üzerinde

​Amerika'da korkutan koronavirüs tablosu.
Hedefteki iki köy

Hedefteki iki köy

Peş peşe saldırı düzenliyor: İlk defa görüntülendi.
Yalandır<br>provokasyondur

Yalandır
provokasyondur

​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu net konuştu..
Savaşın<br>diye yalvardı

Savaşın
diye yalvardı

​Sözde lider kaçan askerlerin önünü kesti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.