İnsan kaçakçılarının örgüt lideri Sabiha Gökçen’de uçağa binmek üzereyken yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2 Ocak 2020'de

15-20 düzensiz göçmenin bulunduğu bir teknenin batması ve 8 düzensiz göçmenin ölmesi olayı ile ilgili olarak Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada olayın baş şüphelisi ve örgüt lideri olarak tespit edilen Ömer Y. Sabiha Gökçen Havalimanından Kosova'ya kaçmak istediği uçağa binmek üzereyken kıskıvrak yakalandı.



Uçağa binmek isterken yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda; şüpheli şahsın Sabiha Gökçen Havalimanından Kosova'ya gideceği bilgisi elde edildi. Ömer Y. pasaport kontrolünden geçtikten sonra uçağa binmek üzere iken Havalimanı Polisi’nin desteği ile yakalanarak gözaltına alındı.