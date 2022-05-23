Gündem IQ testi paylaşmıştı Farah Zeynep Abdullaha tazminat davası açtı
ADANA

IQ testi paylaşmıştı: Farah Zeynep Abdullah'a tazminat davası açtı

Adana'nın Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, ilçede Bergen filminin yayınlanmasının yasaklanmasıyla ilgili yaptığı açıklamaya IQ testi ile cevap veren filmin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah'a 'hakaret' suçundan 100 bin liralık tazminat davası açtı.

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Haber Merkezi DHA
IQ testi paylaşmıştı: Farah Zeynep Abdullaha tazminat davası açtı
​IQ testi paylaşmıştı: Farah Zeynep Abdullah'a tazminat davası açtı.

Adana'nın Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, ilçede Bergen filminin yayınlanmasının yasaklanmasıyla ilgili yaptığı açıklamaya IQ testi ile cevap veren filmin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah'a 'hakaret' suçundan 100 bin liralık tazminat davası açtı.

IQ TESTİ PAYLAŞMIŞTI


Kozan’da yaşayan Halis Serbest tarafından öldürülen sanatçı Bergen'in hayatını anlatan filmin ilçede vizyona girdiği, ancak sonradan kaldırıldığı iddiası o dönem tepkilere neden oldu. Belediye Başkanı Kazım Özgan, açıklama yaparak filmin vizyondan kaldırıldığı iddialarını yalanlayarak, filmin şiddet içerdiği için ilçede yayınlanmayacağını söyledi. Film, ilçenin tek sineması olan belediyeye ait sinemada yayınlanmadı.
Filmde Bergen karakterini canlandıran oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Belediye Başkanı Özgan'ın, 'Araştırdım film şiddet içeriyor, bu nedenle ilçede hiç yayınlanmayacak' sözlerini alıntılayarak sosyal medya hesabından IQ testi paylaştı.


SANATÇIYA YAKIŞMADI


Farah Zeynep Abdullah'ın IQ testli paylaşımına, "Farah Zeynep Abdullah IQ testi yollamış. Bu ne demek oluyor? Bir sanatçıya yakışır mı?" diyen Başkan Kazım Özgan oyuncu hakkında 'hakaret' suçundan 100 bin liralık tazminat davası açtı. Başkan Özgan, tazminatı kazanması halinde sosyal yardım derneklerine bağışlayacağını söyledi.

Bergen filmi eşinin yaşadığı Kozan'da gösterilmeyecek
GÜNDEM
Bergen filmi eşinin yaşadığı Kozan'da gösterilmeyecek

'IQ testi' yollamıştı: Belediye Başkanı'ndan Farah Zeynep Abdullah'a yanıt geldi
FOTOĞRAF 10
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Kozan Belediye Başkanı Kasım Özgan film şiddet içerdiği için yapılan proje kapsamında “yayınlamama” kararı alındığını belirtti. Halis Serbest ile ilgisi olmadığını ve ona “filmi vizyona sokmayın” adı altında bir talep gelmediğini söyledi.
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Halis Serbest, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor hayatta” programına konuştu. Kozan Belediye başkanı Kasım Özgan ise iddialara yanıt verdi.
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HALİS SERBEST AÇIKLAMA YAPTI<br><br>Halis Serbest, filmle ilgili Kozan Belediye Başkanı ile görüşmediğini öne sürdü. “Ben kalabalık bir aileyim Kozan’da. Bir film yapıyorsunuz değil mi? Yaşanan yer neresi? Adana, Kozan. Olmaz, yakışır olmaz” diyerek filmi istemediğini belirtti.
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Bergen’in katili Serbest filmi hala izlemediğini söyleyerek “Bizlerden daha izleyen olmadı. Bu filmi ben gidip sinemada seyretmem” dedi. Filmi internette yayınlandığında oradan izleyip yorum yapacağını ifade etti.
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'HALİS SERBEST İLE İLGİSİ YOK'<br><br>Kozan Belediye Başkanı Kasım Özgan ise, film şiddet içerdiği için yapılan proje kapsamında “yayınlamama” kararı alındığını belirtti. Halis Serbest ile ilgisi olmadığını ve ona “filmi vizyona sokmayın” adı altında bir talep gelmediğini söyleyerek “Kesinlikle öyle bir talep gelmedi. Gelseydi belki, zorlar, projemi iptal eder, yayınlardım” dedi.
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Filmin ilçede hiç yayınlanmadığını anlattı. Ardından da “Bergen” filmin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah’ın paylaşımı ile ilgili konuştu.
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IQ TESTİ GÖNDERDİ<br><br>Farah Zeynep Abdullah, Belediye başkanının “Araştırdım film şiddet içeriyor, bu nedenle ilçede hiç yayınlanmayacak\" sözlerini alıntılayarak ‘IQ testi’ göndermişti.
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\"BİR SANATÇIYA YAKIŞIR MI?'<br><br>Özgan, oyuncunun o paylaşımı için “Farah Zeynep Abdullah IQ testi yollamış. Bu ne demek oluyor? Bir sanatçıya yakışır mı? Ben sizinle hiç muhatap olmadım” diyerek isyan etti.
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'IQ testi' yollamıştı: Belediye Başkanı'ndan Farah Zeynep Abdullah'a yanıt geldi
Şarkıcı Bergen'in hayatını anlatan Bergen isimli film, sanatçıyı öldüren eşi Halis Serbest'in yaşadığı Adana'nın Kozan ilçesinde gösterime girmeyecek.Kozan Belediye Başkanı Kasım Özgan film şiddet içerdiği için yapılan proje kapsamında “yayınlamama” kararı alındığını belirtti. Farah Zeynep Abdullah, belediye başkanına 'IQ Testi' göndermişti. Özgan, oyuncunun o paylaşımına isyan etti.


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