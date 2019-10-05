Gündem Irakın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 17 terörist öldürüldü
HAKKÂRİ

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 17 terörist öldürüldü

Irak kuzeyindeki Avaşin, Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava destekli operasyonlarda 17 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada son bir haftada düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 51 olduğunu belirtti.

Haber Merkezi AA
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Arşiv

Milli Savunma Bakanlığından, Avaşin, Zap ve Gara bölgelerinde düzenlenen hava destekli operasyonlarla bölücü terör örgütü mensubu 17 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Avaşin, Zap ve Gara bölgelerinde hava destekli operasyonlar düzenlendi.

  • Operasyonlarda, bölücü terör örgütü PKK mensubu 17 terörist daha etkisiz hale getirildi.

SON BİR HAFTADA TOPLAM 51 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Avaşin, Zap ve Gara bölgelerinde düzenlenen hava destekli operasyonlarla bölücü terör örgütü mensubu 17 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Son bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 51 oldu" denildi.

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