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Gündem İran sınırında donarak ölen 9 göçmenin cesedi bulundu
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VAN

İran sınırında 9 erkek cesedi bulundu

İran sınırında donarak ölen 9 göçmenin cesedi bulundu

Van'ın Başkale ilçesi kırsalında bulunan cesetlerin, kış aylarında sınırdan geçerken donarak ölen düzensiz göçmenlere ait olduğu belirlendi.

Haber Merkezi AA
Vücut bütünlüğü bozulan cesetler, savcının incelemesinin ardından otopsi için Van Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Vücut bütünlüğü bozulan cesetler, savcının incelemesinin ardından otopsi için Van Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Van'ın Başkale ilçesinin İran sınırında 9 erkek cesedi bulundu. İran sınırındaki Böğrüpek ile Kaşkol mahalleleri kırsalında ceset görenler, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Liz Deresi civarında 9 erkek cesedi buldu.

Karların erimeye başlamasıyla ortaya çıkan cesetlerin, kış aylarında sınırdan geçerken donarak ölen düzensiz göçmenlere ait olduğu tespit edildi.

  • Yaban hayvanlarının saldırısı sonucu vücut bütünlüğü bozulan cesetler, savcının incelemesinin ardından otopsi için Van Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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