İran sınırında donarak ölen 9 göçmenin cesedi bulundu

Van'ın Başkale ilçesinin İran sınırında 9 erkek cesedi bulundu. İran sınırındaki Böğrüpek ile Kaşkol mahalleleri kırsalında ceset görenler, durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Liz Deresi civarında 9 erkek cesedi buldu.
Karların erimeye başlamasıyla ortaya çıkan cesetlerin, kış aylarında sınırdan geçerken donarak ölen düzensiz göçmenlere ait olduğu tespit edildi.
- Yaban hayvanlarının saldırısı sonucu vücut bütünlüğü bozulan cesetler, savcının incelemesinin ardından otopsi için Van Adli Tıp Kurumuna gönderildi.