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KONYA

İşe başlayacağı gün motosikleti ile geçirdiği kazada öldü

Konya'nın Karapınar ilçesinde Gökhan Dinç (21) elektrikli motosikletiyle bugün başlayacağı akaryakıt istasyonundaki işine gittiği sırada TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi DHA
Gökhan Dinç
Gökhan Dinç

Konya'nın Karapınar ilçesinde Gökhan Dinç (21) elektrikli motosikletiyle bugün başlayacağı akaryakıt istasyonundaki işine gittiği sırada TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Kaza, saat 09.00 sıralarında Karapınar- Ereğli kara yolu Çetmi Mezarlığı kavşağında meydana geldi. Bugün akaryakıt istasyonunda işe başlayacak Gökhan Dinç, elektrikli motosikletiyle yola çıktı. Dinç, motosikletine kavşakta Y. D.'nin (46) kullandığı 46 N 3272 plakalı TIR çarptı. TIR'ın altında kalan Dinç, olay yerinde yaşamını yitirdi. 2 kız kardeşi bulunan Dinç'in, 2013 yılında babasının vefat ettiği ve evin geçimini sağlamaya çalıştığı öğrenildi. TIR şoföre Y.D., kazanın ardından gözaltına alındı.
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