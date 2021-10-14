Gündem İSGye sorumluluk ve mükemmellik ödülü
İSTANBUL

İSG’ye sorumluluk ve mükemmellik ödülü

İSG, ‘Communitas Awards’da ‘Topluma Hizmet ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk’ ile ‘Toplum Hizmetinde Mükemmellik’ kategorilerinde 2 ödüle layık görüldü.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​İSG’ye sorumluluk ve mükemmellik ödülü ​
Arşiv

Sosyal sorumluluk ve iletişim alanında önemli çalışmalara imza atan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG), sosyal sorumluluk çalışmalarıyla uluslararası çapta ödüller kazanmaya devam ediyor. ISG, topluma en duyarlı sosyal sorumluluk projelerinin ödüllendirildiği “Communitas Awards”da 2 ödüle layık görüldü. Uluslararası Pazarlama ve İletişim Profesyonelleri Derneği (AMCP) tarafından düzenlenen organizasyonda, İSG ile İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV) iş birliğiyle hayata geçirilen “Yaşam Hakkı/Zihinlerdeki Duvar” projesi “Topluma Hizmet ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk” ve “Toplum Hizmetinde Mükemmellik” kategorilerinde ödül almaya hak kazandı.

Berk Albayrak
Berk Albayrak

22 ÖDÜL ALDI

Türkiye’nin ilk engelsiz havalimanı olduklarının hatırlatan ISG Üst Yöneticisi (CEO) Berk Albayrak, “Yıllardır İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı ile iş birliği içerisindeyiz. Engelli insanlara yönelik negatif algıların dönüştürülerek zihinlerdeki duvarları yıkmanın hedeflendiği ‘Yaşam Hakkı/Zihinlerdeki Duvar’ projemizle bugüne kadar ulusal ve uluslararası arenada toplam 22 ödülün sahibi olduk. Son olarak sosyal sorumluluk alanında dünyanın en saygın ödüllerinden olan Communitas Awards kapsamında iki ödül almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerin toplumda katma değer yarattığını görmek ve böylesi önemli organizasyonlar tarafından ödüllerle taçlandırılması bizim için çok kıymetli. Tüm bunlardan aldığımız güç ve motivasyonla daima daha iyisini yapmak için çalışmalarımız sürdüreceğiz” diye konuştu.

İstanbul Havalimanı 16 milyondan fazla yolcu ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
EKONOMİ
İstanbul Havalimanı 16 milyondan fazla yolcu ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Havalimanları metrolara kavuşuyor
GÜNDEM
Havalimanları metrolara kavuşuyor
İhtimaller kuvvetleniyor

İhtimaller kuvvetleniyor

​Samsung telefonlara Android 12 bu yıl sonuna gelebilir.
Beş ayda 300 bin ziyaretçi

Beş ayda 300 bin ziyaretçi

Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmıştı.
Meral Akşenerin bir tiyatrosu daha çöktü: Hükümeti eleştiren kişi İYİ Partili Orhan Senemoğlunun oğlu çıktı

14 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

​Bakan Çavuşoğlu Taliban heyetiyle görüşmesinin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.