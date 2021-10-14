​İSG’ye sorumluluk ve mükemmellik ödülü ​

Sosyal sorumluluk ve iletişim alanında önemli çalışmalara imza atan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG), sosyal sorumluluk çalışmalarıyla uluslararası çapta ödüller kazanmaya devam ediyor. ISG, topluma en duyarlı sosyal sorumluluk projelerinin ödüllendirildiği “Communitas Awards”da 2 ödüle layık görüldü. Uluslararası Pazarlama ve İletişim Profesyonelleri Derneği (AMCP) tarafından düzenlenen organizasyonda, İSG ile İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV) iş birliğiyle hayata geçirilen “Yaşam Hakkı/Zihinlerdeki Duvar” projesi “Topluma Hizmet ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk” ve “Toplum Hizmetinde Mükemmellik” kategorilerinde ödül almaya hak kazandı.

Berk Albayrak

22 ÖDÜL ALDI

Türkiye’nin ilk engelsiz havalimanı olduklarının hatırlatan ISG Üst Yöneticisi (CEO) Berk Albayrak, “Yıllardır İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı ile iş birliği içerisindeyiz. Engelli insanlara yönelik negatif algıların dönüştürülerek zihinlerdeki duvarları yıkmanın hedeflendiği ‘Yaşam Hakkı/Zihinlerdeki Duvar’ projemizle bugüne kadar ulusal ve uluslararası arenada toplam 22 ödülün sahibi olduk. Son olarak sosyal sorumluluk alanında dünyanın en saygın ödüllerinden olan Communitas Awards kapsamında iki ödül almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerin toplumda katma değer yarattığını görmek ve böylesi önemli organizasyonlar tarafından ödüllerle taçlandırılması bizim için çok kıymetli. Tüm bunlardan aldığımız güç ve motivasyonla daima daha iyisini yapmak için çalışmalarımız sürdüreceğiz” diye konuştu.

REKLAM

EKONOMİ İstanbul Havalimanı 16 milyondan fazla yolcu ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu