Gündem Fırlayan kamyon lastiği kaldırımdaki çocuğa çarptı
İSTANBUL

İstanbul Arnavutköy'de fırlayan kamyon lastiği kaldırımdaki çocuğa çarptı

Fırlayan kamyon lastiği kaldırımdaki çocuğa çarptı

İstanbul Arnavutköy’de iddiaya göre bir araçtan fırlayan tekerlek, kaldırımda annesi ile birlikte bekleyen küçük bir çocuğa çarptı. Feci olay kameralara saniye saniye yansıdı.

Haber Merkezi IHA
O anlara ilişkin görüntüler sosyal meydana paylaşıldı.
O anlara ilişkin görüntüler sosyal meydana paylaşıldı.

İstanbul'daki olay Arnavutköy Haraççı Sazlıbosna yokuşunda meydana geldi. Bir araçtan fırladığı tahmin edilen kamyon lastiği, kaldırım kenarında annesi ile birlikte bekleyen minik bir çocuğa çarptı. O anlar arkadan gelen bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sosyal medyadan paylaşılan feci görüntülerde hızla yuvarlanan bir lastik önce kaldırıma çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle sekerek hızlanan lastik, annesi ile birlikte kaldırımda bekleyen çocuğa yöneliyor. Anne son bir hamle ile hem kendini hem çocuğunu lastikten kurtarmaya çalışıyor ancak başarılı olamıyor. Lastiğin çarptığı çocuk yere savruluyor.

Kamyon tekerleği küçük çocuğa böyle çarptı
OYNAT 00:14
Kamyon tekerleği küçük çocuğa böyle çarptı
Arnavutköy'de iddiaya göre bir araçtan fırlayan tekerlek, kaldırımda annesi ile birlikte bekleyen küçük bir çocuğa çarptı. Feci olay kameralara saniye saniye yansıdı.
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