Gündem İstanbulda milyonluk filtreli maske operasyonu 11 bin adet ele geçirildi
İSTANBUL

İstanbul Arnavutköy'de milyonluk filtreli maske operasyonu

İstanbul'da milyonluk filtreli maske operasyonu: 11 bin adet ele geçirildi

İstanbul Arnavutköy'de izinsiz ve belgesiz olarak üretilen koruyucu maskelerin depolandığı iş yerine düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira 11 bin adet filtreli maske ele geçirilirken iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Maskelerin tanesini yaklaşık 90 TL'ye piyasaya süreceklerdi.
Maskelerin tanesini yaklaşık 90 TL'ye piyasaya süreceklerdi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Arnavutköy'de K.K. isimli kişinin iş yerindeki izinsiz ve belgesiz üretilen maskeleri stokladığı ve bunların tanesini yaklaşık 90 TL'ye piyasaya süreceği bilgisini aldı.

DHA
Arnavutköy'de bir iş yerine düzenlenen baskında ele geçirilen 11 bin maske, İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.

Jandarma ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Burada yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon olan 11 bin adet filtreli maske ele geçirilirken, iş yeri sahibi K.K. gözaltına alındı.

DHA
Maskelerin tanesini yaklaşık 90 TL'ye piyasaya süreceklerdi.

Şüpheli K.K hakkında adli ve idari işlemlere başlanılırken, ele geçirilen 11 bin filtreli maske, İçişleri Bakanlığının Genelgesi doğrultusunda kamu yararına kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.

SON DURUM: Türkiye ve dünyada koronavirüs test sayısı, vaka sayısı ve ölü sayıları
DÜNYA
SON DURUM: Türkiye ve dünyada koronavirüs test sayısı, vaka sayısı ve ölü sayıları

Abone Ol Google News
Kontrolü sağladık

Kontrolü sağladık

​Avrupa'da koronavirüse karşı ilk zafer ilanı.
Koronavirüs için yeni önlem

Koronavirüs için yeni önlem

​Bakan Selçuk açıkladı: Evsizlere konaklama projesi başlıyor
Dilinde tüy bitenpolisten yeni yöntem

Dilinde tüy biten
polisten yeni yöntem

Ekip arabasının üstüne dijital led tabela yerleştirildi.
25 bin kişiyi<br>işe alacaklar

25 bin kişiyi
işe alacaklar

Onlarca şirket işten çıkarmama sözü veriyor.
Hastalara yakın takip!

Hastalara yakın takip!

​Koronavirüs hastalarının yüzde 96'sı evlerde tedavi ediliyor.
Büyük<br>tehlike saçıyor

Büyük
tehlike saçıyor

​Koronavirüs ile mücadelede korkutan uyarı.
Çok büyük bir yanlıştı

Çok büyük bir yanlıştı

İtalya'da görev yapan Türk doktordan kritik uyarı.
Karantinadan askere

Karantinadan askere

​Yıldız futbolcu 4 haftalık askerlik görevini yapacak.
Ödemeler<br>bugün başlıyor

Ödemeler
bugün başlıyor

​12 milyon emekliye bayram ikramiyesi verilecek.
Yaşlı babasını kaçırmaya çalıştı

Yaşlı babasını kaçırmaya çalıştı

​Kontrol noktasında ateşi yüksek çıkınca ortalığı karıştırdı.
Dünya genelinde yasaklanmalı

Dünya genelinde yasaklanmalı

​Birleşmiş Milletler'den çok önemli koronavirüs çağrısı.
Irkçı, utanç verici,<br>korkunç

Irkçı, utanç verici,
korkunç

Dünya Sağlık Örgütü'nden Fransız doktorlara çok sert tepki.
Karantina<br> alanları genişliyor

Karantina
alanları genişliyor

Bir ilçe ile 3 köye daha giriş çıkışlar yasaklandı.
Trump'ı korona korkusu sardı

Trump'ı korona korkusu sardı

​Daha önce karşı çıktığı test için şaşırtan karar.
Çin'de bir ilk

Çin'de bir ilk

​Ocak ayından bu yana ilk kez virüs nedeniyle can kaybı yaşanmadı.
'Çığır açıcı' dediği ilaç ortalığı karıştırdı

'Çığır açıcı' dediği ilaç ortalığı karıştırdı

​Trump, koronavirüs için kullanılmasını istedi.
Küresel sistemi değiştiriyor

Küresel sistemi değiştiriyor

​Stratejik ürünleri artık herkes kendi ülkesinde üretecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.