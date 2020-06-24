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İSTANBUL

İstanbul Bağcılar'da yol çöktü: Otobüsün lastiği çukura düştü

İstanbul Bağcılar'da yol çöktü: Otobüsün lastiği çukura düştü

İstanbul Bağcılar'da özel halk otobüsünün geçişi sırasında yol çöktü. Otobüsün arka sağ lastiği oluşan çukura düştü. Yolcu taşıyan otobüste herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Otobüsün arka sağ lastiği oluşan çukura düştü.
Otobüsün arka sağ lastiği oluşan çukura düştü.

Bağcılar'daki olay Yenimahalle Mahallesi Bağcılar Asfaltı Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, 34 VA 7731 plakalı Özel Halk otobüsünün geçişi sırasında sağanak yağış sebebiyle yolda çökme oluştu. İçinde yolcuların da bulunduğu otobüsün arka sağ tekerleği çukurda kaldı. Askıda kalan otobüsün içindeki yolcular yara almadan dışarıya çıktı.

DHA

İhbar üzerine olay yerine, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Caddeye gelen itfaiye ekipleri askıda kalan otobüsü çıkarmak için çalışma yaparken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Otobüsü kaldırmak için olay yerine vinç çağrıldı. Otobüsün yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

DHA

Otobüs şoförü, "Yoldan sel geliyordu. Otobüsle geçerken birden bire çöktü. Geçebilecek durumdaydık ama geçemedik. Geçerken çöktü. İçeride yolcu vardı ama herhangi bir sıkıntı yok indirdik" dedi.

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