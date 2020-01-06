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İSTANBUL

İstanbul Bahçelievler'de yol çöktü: Kamyonet yolda mahsur kaldı

İstanbul Bahçelievler'de yol çöktü: Kamyonet yolda mahsur kaldı

İstanbul Bahçelievler'de alt yapı çalışmaları sonrası üzeri mıcır ile kapatılan yol bir kamyonet geçerken çöktü. Kamyonetin sağ ön ve arka lastiği yola saplandı.

Haber Merkezi DHA
Olay yerine gelen ekipler, vinç ile saplandığı yerden kurtarıldı.
Olay yerine gelen ekipler, vinç ile saplandığı yerden kurtarıldı.

İstanbul'daki olay Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi Prof. Dr. M. Nevzat Pisak Caddesi ile 29 Ekim Caddesi kesişiminde bulunan trafik ışıklarında meydana geldi. Alt yapı çalışmaları sonrası mıcırla kapatılan yoldan 4 ton yük taşıyan kamyonet geçtiği sırada yol çöktü.

DHA
Alt yapı çalışmaları sonrası mıcırla kapatılan yoldan 4 ton yük taşıyan kamyonet geçtiği sırada yol çöktü.

Avcılar'da su borusu patlayınca yol çöktü: İSKİ kamyoneti yola saplandı
GÜNDEM
Avcılar'da su borusu patlayınca yol çöktü: İSKİ kamyoneti yola saplandı

Kamyonetin sağ ön ve arka lastiği yola saplandı. İBB ekipleri tarafından vinç ile kaldırılan kamyonet saplandığı yerden kurtarıldı.

DHA
Kamyonetin sağ ön ve arka lastiği yola saplandı.

İsminin Cemil olduğu öğrenilen 41 VD 307 plakalı kamyonetin sürücüsü, "Işıklarda bekliyordum sola dönecektim. Burada daha önce arkadaşlar kazı yapmış üzerine mıcır atmışlar. Yağmurlu hava, yumuşak toprak. Bir anda oturdu araba öylece mahsur kaldık" dedi.

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