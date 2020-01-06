İstanbul Bahçelievler'de yol çöktü: Kamyonet yolda mahsur kaldı

Olay yerine gelen ekipler, vinç ile saplandığı yerden kurtarıldı.

İstanbul'daki olay Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi Prof. Dr. M. Nevzat Pisak Caddesi ile 29 Ekim Caddesi kesişiminde bulunan trafik ışıklarında meydana geldi. Alt yapı çalışmaları sonrası mıcırla kapatılan yoldan 4 ton yük taşıyan kamyonet geçtiği sırada yol çöktü.

DHA Alt yapı çalışmaları sonrası mıcırla kapatılan yoldan 4 ton yük taşıyan kamyonet geçtiği sırada yol çöktü.

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Kamyonetin sağ ön ve arka lastiği yola saplandı. İBB ekipleri tarafından vinç ile kaldırılan kamyonet saplandığı yerden kurtarıldı.

DHA Kamyonetin sağ ön ve arka lastiği yola saplandı.

İsminin Cemil olduğu öğrenilen 41 VD 307 plakalı kamyonetin sürücüsü, "Işıklarda bekliyordum sola dönecektim. Burada daha önce arkadaşlar kazı yapmış üzerine mıcır atmışlar. Yağmurlu hava, yumuşak toprak. Bir anda oturdu araba öylece mahsur kaldık" dedi.