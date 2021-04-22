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Gündem Başakşehirde İETT otobüsü park halindeki midibüse çarptı Bir kişi yaralandı
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İstanbul Başakşehir'de İETT otobüsü park halindeki midibüse çarptı: Bir kişi yaralandı

Başakşehir'de İETT otobüsü park halindeki midibüse çarptı: Bir kişi yaralandı

İstanbul Başakşehir'de seyir halindeki İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu emniyet şeridinde park halinde bulunan midibüse arkadan çarptı. Kazada İETT otobüsünde bulunan bir yolcu yaralandı. Yaralı kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi DHA
İstanbul Başakşehirde İETT otobüsü park halindeki midibüse çarptı: Bir kişi yaralandı
İETT otobüsü, İstoç yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu emniyet şeridinde park halindeki 34 BF 9190 plakalı midibüse arkadan çarptı.

İstanbul'daki kaza saat 09.00 sıralarında Mahmutbey - İstoç Yolu üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre Adem Doğruer yönetimindeki 34 TN 1913 plakalı İETT otobüsü, İstoç yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu emniyet şeridinde park halindeki 34 BF 9190 plakalı midibüse arkadan çarptı. Kazada İETT otobüsünde bulunan bir yolcu yaralandı.

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İhbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı yolcuyu ambulansla hastaneye kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen yolcunun hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan araçlarda hasar meydana gelirken, trafikte uzun araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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