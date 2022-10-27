İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul'da etkili olan sis boğaz trafiğini olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi üzerine boğazdaki trafiğin askıya alındığı bildirildi.
Boğaz, transit gemi geçişine çift yönlü olarak kapatıldı.
İstanbul'da etkili olan sis boğaz trafiğini olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi üzerine boğazdaki trafiğin askıya alındığı bildirildi.
Boğaz, transit gemi geçişine çift yönlü olarak kapatıldı.
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