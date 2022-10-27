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İSTANBUL

İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı
Foto/arşiv

İstanbul'da etkili olan sis boğaz trafiğini olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi üzerine boğazdaki trafiğin askıya alındığı bildirildi.

Boğaz, transit gemi geçişine çift yönlü olarak kapatıldı.

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