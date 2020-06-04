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İstanbul Esenyurt'ta minibüsün çarptığı 7 yaşındaki çocuk öldü

İstanbul Esenyurt'ta sokağa dönüş yapan minibüsün çarptığı 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Çarpan minibüsün sürücüsü tarafından hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocuktan geriye olay yerinde kameralara yansıyan oyuncak arabası kaldı.

Haber Merkezi DHA
Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.
Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaza, saat 15.45 sıralarında İstanbul'un İncirtepe Mahallesi 245.Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 YP 4276 plakalı minibüsü sürücüsü Sinan E., sokağa girip sağa dönerken çocuğu fark etmedi. Minibüsün çarptığı 7 yaşındaki Emir Gülen ağır yaralandı.

Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Minibüs sürücüsü Sinan E., ağır yaralanan çocuğu hemen yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan Emir Gülen, Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak üzer yola çıkarıldı.

Çocuktan geriye oyuncak arabası kaldı

Yolda durumunun daha da ağırlaşması üzerine hemen yakındaki bir başka özel hastaneye götürüldü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan küçük emir hayatını kaybetti. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Öte yandan, çocuktan geriye olay yerinde kameralara yansıyan oyuncak arabası kaldı.

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