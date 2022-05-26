İstanbul Gençlik Oyunları'ndan coşkulu final: Ödüller sahiplerine verildi

Türkiye’nin en büyük gençlik ve spor organizasyonu İstanbul Gençlik Oyunları final programı ve ödül töreni ‘GoFest’ ile coşkulu bir şölene dönüştü. Avrupa Yakası'ndaki 25 ilçe gençlerinin katılımıyla 26 branşta gerçekleştirilen turnuvalarda dereceye giren öğrenci ve okullar ödüllerine kavuştu. Festivalde paten, bisiklet, akrobasi ve smaç gösterileri gibi birbirinden renkli ve eğlenceli açık alan etkinlikleri ile lazer gösterisi yapıldı.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun ev sahipliği yaptığı festivale; İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İstanbul Gençlik ve Spor Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sebahatdin Kayas, birçok parti ve STK temsilcileri katıldı.

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ORGANİZASYONUN İSTANBUL GENELİNE YAYILMASI HEDEFLENİYOR

Ödül töreninde konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, gençlere seslenerek, “Gerçekten çok güzel gözüküyorsunuz. Sizlere bakınca geleceğimizi, geleceğimize baktığımız zaman da sizleri görüyoruz. Hep birlikte sizlere çok güveniyor ve sizleri çok seviyoruz. Hepiniz iyi ki varsınız. Temel amacımız sizleri bugünün ve geleceğin değerleriyle donatmak. Bu amaçla ülkemizin geleceğinin sizlerin bugünkü eğitiminiz ve yarınlara hazırlanmanızdan geçtiğini çok iyi biliyoruz. 100 bin gencimizin bu organizasyonda yer alması bizleri çok sevindirdi. İnşallah seneye bugün sizlerden aldığımız bu güzel enerjiyle projeyi İstanbul geneline yaymak için gayret edeceğiz” dedi.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu

KARTOĞLU: 100 BİN GENCE ULAŞTIK, ORGANİZASYONU İSTANBUL’UN GENELİNE YAYACAĞIZ

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ise, “İstanbul Gençlik Oyunları’nın finalini yapıyoruz. Arka planda ciddi bir mutfak çalışması var. Öncelikle gençlere mutluluğun şehri Başakşehir’den selam göndermek istiyorum. Gençlik organizasyonu 2017 yılında Başakşehir’de her yıl yapılan bir organizasyondu. Bugün 100 bin gencin katılımıyla yaptığımız Türkiye’nin en büyük gençlik organizasyonu oldu. Asıl güzel tarafı 8 ay boyunca sürmesidir. Muhteşem bir heyecan var. Neticesinde bugün gençlere ödüllerini vereceğiz. Amacımız bir sonraki yıl İstanbul’un tüm ilçelerinde yaklaşık 200 bin gençle bu heyecanı yaşamak. Onun da hazırlıklarını tamamladık, ilan edeceğiz. Bu bir gençlik organizasyonu sadece spor değil içinde teknoloji, kültür, sanat ve sosyal projeler var. En sonunda da bu organizasyonu tüm Türkiye’ye yaymak istiyoruz” dedi.

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"TÜRKİYE'NİN DEĞİL, DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ OLACAK"

Başkan Kartoğlu, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Yıl boyunca heyecan kasırgası içinde geçen yarışma ve turnuvalarda 100 bin öğrencimizi bir araya getirdik. Gençlik Oyunları Otobüsümüzle İstanbul’u ilçe ilçe gezdik. Her hafta farklı bir okulda sohbet programları gerçekleştirdik. 1,5 milyon gencimizle temas kurduk, İstanbul Gençlik Oyunları’nı anlattık. Hem bireysel yarışmalarda yer alan hem de takım turnuvalarına katılan tüm gençlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Aziz İstanbul’umuzun fatihi Fatih Sultam Mehmet Han’ın hayalleri gibi bizim de gençlerimize dair büyük hayallerimiz var. Bu yıl 25 ilçemizin yer aldığı İstanbul Gençlik Oyunlarımızı, önümüzdeki yıl 39 ilçeden gençlerimizin katılımıyla gerçekleştireceğiz. Sadece Türkiye’de değil, dünyadaki en büyük gençlik ve spor organizasyonlarından biri olacağız.”

Başakşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Tesisleri'ndeki ödül töreninin ardından Başakşehir Millet Bahçesi’nde düzenlenen etkinliklerde gençler doyasıya eğlendi. İstanbul Gençlik Oyunları’nın resmi şarkısını yazan ve seslendiren rap sanatçısı Resul Aydemir ile sevilen sanatçı Oğuzhan Koç da sahne aldı.

İSTANBUL GENÇLİK OYUNLARI’NDA EN FAZLA MADALYA KAZANAN OKULLAR