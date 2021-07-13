Beyoğlu'nda gece kulübünde dehşet anları: Güvenlikçinin parmağını ısırarak kopardı



Olay, Taksim Sıraselviler Caddesi'nde bulunan gece kulübünde önceki gün saat 03.15 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, 3 yabancı uyruklu kadın, gece kulübüne girmek istedi. Kulübün kapısında bekleyen güvenlik görevlileri, aşırı alkollü oldukları gerekçesiyle kadınları içeriye almak istemedi.

Bunun üzerine kadınlar, güvenlik görevlileriyle tartışmaya başladı. Görevliler, tekme ve yumrukla kendilerine saldıran kadınları tutup dışarıya çıkarttı. Bu sırada kadınlardan biri, güvenlik görevlisinin yüzük parmağını ısırarak, kopardı.

Kadınları uzaklaştırmak ile uğraşan görevli, parmağının koptuğunu fark etti. Bunun üzerine görevliler kadınları saçlarından tutup, döverek dışarıya çıkarttı.

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İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 3 kadını gözaltına aldı.

SALDIRGAN KADIN TUTUKLANDI

Görevliler, kopan parmağını arayarak buldukları arkadaşlarını Taksim İlk Yardım Hastanesine götürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 3 kadını gözaltına aldı. Polis merkezindeki sorgusunun ardından güvenlik görevlisinin parmağını koparan kadın çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güvenlik görevlisinin yüzük parmağı, ayağından parça alınarak yerine dikildi.

Kadınların cadde üzerinde güvenlik görevlileri ile kavgası da cep telefonu görüntülerine yansıdı.

YAŞANANLAR KAMERADA

Kavga anı, kadınların güvenlik görevlilerine saldırması, görevlilerin kadınları yaka paça dışarı çıkartması ve kopan parmağın aranması güvenlik kameralarına yansıdı. Kadınların cadde üzerinde güvenlik görevlileri ile kavgası da cep telefonu görüntülerine yansıdı.

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Parmağı kopan güvenlik görevlisi tedavi altına alındı.

"KÜFÜR EDİP YÜZÜMÜZE TÜKÜRDÜ"

Parmağı kopan güvenlik görevlisi, "Gece kulübüne gelen 3 yabancı uyruklu kadın içeriye girmek istedi. Fazla alkollü ve uyuşturucu aldıkları için içeriye almak istemedim. Bunu kabul etmeyip itiraz ettiler. Agresif davranışlarda bulundular. Ben de sesimi yükseltmek zorunda kaldım. İçlerinden birisi daha fazla abarttı. Küfredip yüzümüze tükürmeye başladı. Arkadaşım müdahale etmek isteyince arkadaşıma çanta ile vurdu. Kendisini tuttum ve dışarıya çıkartmak istedim. Nasıl olduğunu anlayamadan kadın, parmağımı kapmış. Isırıp koparmış. Ben bunu bir süre sonra hissedebildim. Kadını bıraktım. Kopan parçayı alıp, hastaneye gittim. Kadın uyuşturucunun etkisi altındaydı ve zapt edilemiyordu. Arkadaşlarım beni görünce şoka girdiler. Bu kadına şiddet olarak algılanmasın" diye konuştu.

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