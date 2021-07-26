Maltepe Sahili'nde 9 tekne yandı

Alınan bilgiye göre, Dragos'taki balıkçı barınağında bağlı bulunan bir teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğindeki diğer teknelere de sıçradı. İtfaiye ekipleri alev alev yanan tekneleri söndürmek için çalışma başlattı.

İtfaiye ekipleri alev alev yanan 9 tekneyi söndürmek için çalışma başlattı. Olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KEGM-3 ve KIYEM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botları da yönlendirildi.

Yangın nedeniyle 9 teknede büyük çapta hasar oluştu.