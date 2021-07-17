Elindeki poşetleri ateşe verip hızla kaçtı polis ve itfaiyeyi alarma geçirdi
İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan bir binaya gelen kadın elindeki poşetleri ateşe vererek olay yerinden hızla kaçtı. Çıkan yangın sonrası bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken çevre sakinlerinin 'delilleri yok etmek istedi' iddiası üzerine bu sefer de yanan eşyalar arasında inceleme başlatıldı.
Ambarlı Mahallesi'ndeki Fulya Sokak'ta boş bulunan, 4 katlı binanın binanın zemin katında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine kısa sürede gelen Avcılar itfaiyesi ekibi, yıl başından bu yana boş bulunan ve zaman zaman üst katlarında yangın çıkan binanın zeminindeki alevleri söndürdü.
İtfaiye erlerinin yanına gelen görgü tanıklarından Musa Polat, yangını boş binaya elinde poşetlerle giren bir kadının çıkardığını ve kadının koşarak uzaklaştığını öne sürdü.
Polat, "Beyaz elbiseli, uzun boylu, elinde beyaz poşetler bulunan bir kadın buraya geldikten sonra bunları ateşe verdi. Bence, gizlediği bir şeyler vardı, delilleri kaybetmek istiyordu. Burada yol üstünde kameralar var, incelensin bulunsun" dedi.
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Polat'ın yanındaki bir başka kişi de aynı kadını gördüğünü söyledi.
İki kişi bu iddiayı ihbar üzerine gelen polis ekibine de iletti. İddialar üzerine itfaiye erleri ve polis, inceleme yaptı ancak önemli bir şey bulamadı.