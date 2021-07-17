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İSTANBUL

Elindeki poşetleri ateşe verip hızla kaçtı polis ve itfaiyeyi alarma geçirdi

İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan bir binaya gelen kadın elindeki poşetleri ateşe vererek olay yerinden hızla kaçtı. Çıkan yangın sonrası bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken çevre sakinlerinin 'delilleri yok etmek istedi' iddiası üzerine bu sefer de yanan eşyalar arasında inceleme başlatıldı.

Haber Merkezi DHA
İstanbul haberleri: Avcılarda delilleri yok etti iddiası polis ve itfaiyeyi alarma geçirdi
İtfaiye yangını söndürürken, çevre sakinlerinin 'delilleri yok etmek istedi' iddiası üzerine yanan eşyalar arasında inceleme yapıldı.

Ambarlı Mahallesi'ndeki Fulya Sokak'ta boş bulunan, 4 katlı binanın binanın zemin katında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine kısa sürede gelen Avcılar itfaiyesi ekibi, yıl başından bu yana boş bulunan ve zaman zaman üst katlarında yangın çıkan binanın zeminindeki alevleri söndürdü.

İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.
İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

İtfaiye erlerinin yanına gelen görgü tanıklarından Musa Polat, yangını boş binaya elinde poşetlerle giren bir kadının çıkardığını ve kadının koşarak uzaklaştığını öne sürdü.

İtfaiye yangını söndürürken, çevre sakinlerinin 'delilleri yok etmek istedi' iddiası üzerine yanan eşyalar arasında inceleme yapıldı.
İtfaiye yangını söndürürken, çevre sakinlerinin 'delilleri yok etmek istedi' iddiası üzerine yanan eşyalar arasında inceleme yapıldı.

Polat, "Beyaz elbiseli, uzun boylu, elinde beyaz poşetler bulunan bir kadın buraya geldikten sonra bunları ateşe verdi. Bence, gizlediği bir şeyler vardı, delilleri kaybetmek istiyordu. Burada yol üstünde kameralar var, incelensin bulunsun" dedi.

Polat'ın yanındaki bir başka kişi de aynı kadını gördüğünü söyledi.

İtfaiye yangını söndürürken, çevre sakinlerinin 'delilleri yok etmek istedi' iddiası üzerine yanan eşyalar arasında inceleme yapıldı.
İtfaiye yangını söndürürken, çevre sakinlerinin 'delilleri yok etmek istedi' iddiası üzerine yanan eşyalar arasında inceleme yapıldı.

İki kişi bu iddiayı ihbar üzerine gelen polis ekibine de iletti. İddialar üzerine itfaiye erleri ve polis, inceleme yaptı ancak önemli bir şey bulamadı.

Akıllara durgunluk veren taktik: İkiz araçla bir yıl uyuşturucu sattılar
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Olay, geçtiğimiz günlerde Kağıthane Gürsel Mahalledi Işıklı Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yıkım çalışması yapacak belediye ekipleri, park halinde bulunan 34 CPU 813 plakalı aracın sahibine ulaşmak istedi. Aracın sahibine ulaşamayan işçiler, polisi arayarak hatalı parklanma olduğu yönünde ihbarda bulundu.
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İhbar üzerine olay yerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği, aracı çekmek için bölgeye gitti. Sokak içerisine gelen ekipler, aracın plakasını sorguladı.
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Ekipler plaka sahibini arayarak aracını çekmesini istedi. Bunun üzerine sahibi aracının Sultanbeyli’deki evinin önünde olduğunu söyledi. Bunun üzerine sorgulamasını sürdüren ekipler, yaklaşık bir yıl önce Üsküdar’dan çalınan 06 ADV 905 plakalı araç olduğunu ve Sultanbeyli’deki araçla aynı olduğunu belirledi.
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Ekipler yapılan incelemenin ardından aracı otoparka çekildi. Araç sahibinin anahtarları getirmesi sonucu araç ekipler, otomobilin içinde arama yaptı
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Yapılan aramalarda koltuğun altına zulalanmış şekilde 1.5 kilogram ekstazi diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.
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Ekipler aracı çalarak ikiz araç oluşturup uyuşturucu satıcılığı yapan şahısları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
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Akıllara durgunluk veren taktik: İkiz araçla bir yıl uyuşturucu sattılar
İstanbul'da hırsızların akıllara durgunluk veren taktiği hatalı parklanma ihbarına giden Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin dikkatiyle çözüldü. Gözüne kestirdikleri bir aracın ikizini oluşturup, yaklaşık bir sene boyunca uyuşturucu satışında kullanan şahısların aracında yapılan aramada 1.5 kilogram ekstazi hap ele geçirildi.

Bursa'da benzeri görülmemiş olay: Arabasında tanımadığı birinin uyuduğunu görünce şoke oldu!
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Olay, Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Erdoğan caddesinde meydana geldi.
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Edinilen bilgilere göre sabah işe gitmek için arabasının yanına giden Mustafa Peker arabasında başka birinin uyuduğunu gördü.
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Mustafa Peker arabasında yatan Uğur K. ‘yı uyandırmadan hemen polise haber verdi.
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Kısa sürede olay yerine gelen ekipler arabanın başına giderek Uğur K.’yı uyandırdı. Uyanır uyanmaz şaşıran Uğur K. Polisin ‘’Ne yapıyosun burada’’ sorusuna ‘’Uyumuşum’’ cevabını verdi.
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Uğur K.’nın Genel Bilgi Toplama Sistemi(GBT) kontrol eden ekipler herhangi bir suç kaydının olmadığı öğrenildi.
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. Uğur K.’nın çantasıyla birlikte yanında hırsızlık malzemelerinin de olduğu görüldü.
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Arabanın sahibi Mustafa Peker ‘’Bu sitede ikamet ediyorum. Sabah kalktım arabamı bıraktığım yere geldim bir şahıs burada uyuyor. Hemen polise haber verdim. Bu şahsın kim olduğunu bilmiyorum, tanımıyorum. Yanında çantası da vardı polis ekipleri çantayı kontrol ettiler’’dedi.
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Bursa'da benzeri görülmemiş olay: Arabasında tanımadığı birinin uyuduğunu görünce şoke oldu!
Bursa'da benzeri görülmemiş olay yaşandı. Sabah işe gitmek için arabasının yanına giden Mustafa Peker arabasında başka bir adamın uyuduğunu görünce polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler arabanın başına giderek Uğur K.'yı uyandırdı. Uyanır uyanmaz şaşıran Uğur K. Polisin ''Ne yapıyosun burada'' sorusuna ''Uyumuşum'' cevabını verdi.


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