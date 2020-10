İstanbul haberleri: Esenyurt'ta 15 dakika arayla ceza yiyen minibüs şoföründen polislere idare et teklifi 15 dakika önce fazla yolcudan ceza yiyen minibüs şoförü 22 yolcu ile yakalanınca polise skandal teklifte bulundu: Bu seferlik idare et İstanbul Esenyurt’ta yapılan koronavirüs denetimleri kapsamında bir minibüste tam 35 kişi çıkarken, başka bir minibüs şoförü 15 dakika önce uyarılıp ceza yemesine rağmen 15 dakika sonra bir kez daha durdurulduğunda 22 yolcu çıkınca tekrar ceza yedi. Polislerin cezai işlem uyguladığı sırada minibüs şoförü polislere "15 dakika önce ceza yedim. Bu seferlik idare et" ifadeleri ile skandal bir çıkışta bulundu.

Haber Merkezi 30 Ekim 2020, 09:44 Son Güncelleme: 30 Ekim 2020, 09:48 DHA