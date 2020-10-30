Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem 15 dakika önce fazla yolcudan ceza yiyen minibüs şoförü 22 yolcu ile yakalanınca polise skandal teklifte bulundu Bu seferlik idare et
İSTANBUL

İstanbul haberleri: Esenyurt'ta 15 dakika arayla ceza yiyen minibüs şoföründen polislere idare et teklifi

15 dakika önce fazla yolcudan ceza yiyen minibüs şoförü 22 yolcu ile yakalanınca polise skandal teklifte bulundu: Bu seferlik idare et

İstanbul Esenyurt’ta yapılan koronavirüs denetimleri kapsamında bir minibüste tam 35 kişi çıkarken, başka bir minibüs şoförü 15 dakika önce uyarılıp ceza yemesine rağmen 15 dakika sonra bir kez daha durdurulduğunda 22 yolcu çıkınca tekrar ceza yedi. Polislerin cezai işlem uyguladığı sırada minibüs şoförü polislere "15 dakika önce ceza yedim. Bu seferlik idare et" ifadeleri ile skandal bir çıkışta bulundu.

Haber Merkezi DHA
Esenyurt'ta 22 yolcu taşıyan şoförden polise; 'Bu seferlik idare et' teklifi.
Esenyurt'ta 22 yolcu taşıyan şoförden polise; 'Bu seferlik idare et' teklifi.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu alımı yasaklandı. Gelen yasakların ardından Sivil Trafik ekipleri, şehrin çeşitli noktalarında minibüslere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Temaslı illerde tedbirler sıkılaşıyor
HAYAT
Temaslı illerde tedbirler sıkılaşıyor

POLİSLERE 'BU SEFERLİK İDARE ET' TEKLİFİ

  • Bizimkent Köprüsünün Esenyurt tarafında yapılan denetimlerde, bir minibüs, ayakta yolcu taşıdığı gerekçesi ile durduruldu. Minibüsün içinden toplam 22 tane ayakta yolcu çıkarken şoför, kendisini durduran polislere, "15 dakika önce ceza yedim. 4-5 tane cezam var. Bir seferlik idare etsen ne olur?" diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı. Polis ekipleri ayakta yolcu aldığı gerekçesi ile minibüs şoförüne Hıfzıssıhha Kanuna Muhalefet suçundan 3 bin 150, Kural Dışı Yolcu Taşımak suçundan ise bin 803 lira para cezası kesti. Ayakta yolculuk yaptığı için minibüsten indirilen bir vatandaş ise "2 saattir bekliyorum. Ne ile gideceğiz? Paralarımızı da verdik" dedi.

DHA
Esenyurt'ta yine fazla yolcu taşıyan minibüs şoförleri yakalandı.

YOLCULAR İNDİRİLDİ

Esenyurt içinde sefer yapan başka bir minibüsün fazla yolcu aldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, çalışmalara başladı. Minibüsü yol üzerinde bulan ekipler araç durdurarak, ayaktaki yolcuların aşağı inmesini istedi. Minibüste toplam 21 kişinin ayakta yolculuk yaptığının tespit edilmesi üzerine şoföre, Hıfzıssıhha Kanuna Muhalefet suçundan 3 bin 150, Kural Dışı Yolcu Taşımak suçundan ise bin 803 lira para cezası kesildi.

DHA
Esenyurt'ta yine fazla yolcu taşıyan minibüs şoförleri yakalandı.
Abone Ol Google News
Polise dedi: Bu seferlik idare et

Polise dedi: Bu seferlik idare et

​15 dakika önce ceza kesilmişti yeniden yakalanınca...
Harekata adım adım

Harekata adım adım

​Erdoğan operasyon sinyali verdi, gözler bölgeye çevrildi.
Mesut Yılmaz hayatını kaybetti

Ermeniler ağır kayıp veriyor

Ermeniler ağır kayıp veriyor

​Cephe, Azerbaycan ordusunun kontrolünde.
Günde<br>250 kişi geliyor

Günde
250 kişi geliyor

​Girişler yasaklandı ama yine de ilgi odağı.
İslam'ı temsil etmiyor

İslam'ı temsil etmiyor

​Kanada Başbakanı Trudeau'dan Fransa'yı utandıracak sözler.
Berde’nin intikamı

Berde’nin intikamı

​Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ağır kayıplar verdirmeye devam ediyor.
Trump arayı kapatıyor

Trump arayı kapatıyor

​Seçimler yaklaşırken Biden lehine olan fark giderek azalıyor.
Kırmızı beyaz şölen

Kırmızı beyaz şölen

Cumhuriyet Bayramı tüm ülkede coşkuyla kutlandı.
Müjdelerin ardı arkası kesilmiyor

Müjdelerin ardı arkası kesilmiyor

Bakanı Dönmez, yeni müjdeyi nereden beklediklerini açıkladı.
Yunanistan yine şaşırtmadı

Yunanistan yine şaşırtmadı

​Onlarca mülteciyi Türk kara sularına 'ittiler'.
İYİ Parti Kavuncu’ya sahip çıktı

İYİ Parti Kavuncu’ya sahip çıktı

Parti Ümit Özdağ'ı disiplin kuruluna sevk etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.