İstanbul Havalimanı’nın yeni reklam filmi yayınlandı: Sihirli yolculuk burada başlar

İGA’nın, İstanbul’un tarihi dokusuyla İstanbul Havalimanı’nın modern yüzünü harmanladığı; mimariyi, cezbedici güzellikleri, hizmetlerdeki çeşitliliği ve sunulan keyfi renkli çekimlerle aktardığı yeni imaj filmi yayına girdi. Film, İGA İstanbul Havalimanı’nın İstanbul’u andıran yapısını ve özelliklerini konu alıyor. Film; yeme-içmeden konaklamaya, alışverişten kültür-sanata kadar havalimanının sunduğu tüm hizmetleri misafirlerinin gözünden aktarıyor.

'GÜZEL DENEYİMLERİ HATIRLATIR'



Filmde bir grup arkadaş, havalimanının özelliklerinden etkilenerek dönüş yolunda uçağa binmeden önce İstanbul’daki tatil anılarını mutlulukla hatırlıyor. Mega kente özgü pek çok simgeyi içinde barındıran film, “İstanbul Havalimanı’ndaki yaşadığın her an, sana İstanbul’daki güzel deneyimleri hatırlatır” mesajı veriyor.

Çekimleri 3 gün süren ve yönetmenliğini Çağlar Mallı’nın yaptığı film, İGA İstanbul Havalimanı’nın dijital mecralarında yayınlanmaya başladı.

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