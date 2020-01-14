Kadıköy'de 85 yaşındaki kadın çekicinin kaldırdığı araçtan düştü

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Emine Bulut gibi ölmek istemiyorum

Eşinden şiddet gören E.B. koruma kararı çıkarttı. Elektronik kelepçeyle her adımı izlenen koca, E.B.’yi, “Ayağımdaki kelepçe çıktığı gün seni öldüreceğim” diye tehdit etmeye başladı. Can korkusu yaşayan kadın, “Koruma 25 Ocak’ta bitecek. Emine Bulut gibi ölmek istemiyorum” dedi.