Gündem Kadıköyde 85 yaşındaki kadın çekicinin kaldırdığı araçtan düştü
İSTANBUL

İstanbul Kadıköy'de çekicinin kaldırdığı araçtan düşen kadın yaralandı

Kadıköy'de 85 yaşındaki kadın çekicinin kaldırdığı araçtan düştü

İstanbul Kadıköy'de park halindeki araçta bulunan 85 yaşındaki Leyla Çetinkal, çekici sürücüsünün içini kontrol etmeden kaldırmaya çalıştığı araçtan düştü. Araçtan düştükten sonra vücudunda kırıklar oluşan kadının hastanedeki tedavisi sürüyor. Çetinkal'ın kızı Çiğdem Cingi, "Kapıdan çıkar çıkmaz aracımın çekici tarafından kaldırıldığını, annemin yerde yattığını gördüm. Annemin vücudunda kırıklar var. Sorumlulardan davacıyım" dedi.

Haber Merkezi AA
Düşme anı kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.
Düşme anı kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kadıköy'de çekici sürücüsünün içerisini kontrol etmeden çekmeye çalıştığı otomobilden düşen 85 yaşındaki Leyla Çetinkal yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çetinkal'ın kızı Çiğdem Cingi, dün öğle saatlerinde fatura yatırmak için Acıbadem'de yol kenarına aracını park etti.

Faturasını ödedikten dışarı çıkan Cingi, çekici sürücüsünün içerisini kontrol etmeden çekmeye çalıştığı aracından annesinin düştüğünü gördü.

Çekicinin kaldırmasıyla panikleyen kadın kendini aşağı bırakarak yaralandı
OYNAT 00:43
Çekicinin kaldırmasıyla panikleyen kadın kendini aşağı bırakarak yaralandı
Kadıköy'de çekicinin kaldırdığı araçtan paniğe kapılarak inmeye çalışan kadın, düşerek yaralandı. Kadının düşme anı kameraya yansıdı.


Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar meydana gelen Leyla Çetinkal, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Araçtan düştükten sonra vücudunda kırıklar oluşan kadının hastanedeki tedavisi sürüyor.

"Kapıdan çıkarken bir çığlık duydum"

Çiğdem Cingi, annesini arabada bırakıp faturasını yatırmaya gittiğini belirterek, şunları anlattı:

  • "Aracımı bir cebe park ettim. Annemi arka koltukta bırakarak faturayı ödemeye çıktım. Faturayı ödeyip çıkmam iki dakikamı bile almadı. Çünkü fatura ödeme merkezi boştu. Tam kapıdan çıkarken bir çığlık duydum. 'Arabadan çocuk düştü.' diye bağrışmaları duydum. Kapıdan çıkar çıkmaz aracımın çekici tarafından 2 metre yukarıya kaldırıldığını, annemin araçtan aşağıya düştüğünü ve yerde yattığını gördüm. Annemin yanına koştum. 'Ambulans çağırın.' diye bağırdım. Polis çağırmak istedim. Çekicide görevli polis memuru engellemek istedi. Ben 155'i arayarak polisi çağırdım. Annemi hastaneye kaldırdım. Annemin durumu kritik. Sağ dirsek iki tarafından kırılmış. Sağ tarafından düştüğü için sağ tarafı kırıklar içinde. Annemi ameliyata hazırlıyorlar. Annem, yarın veya öbür gün büyük bir ameliyata girecek. Sorumlulardan davacıyım ve şikayetçiyim. Bundan mesul olanlar cezasını çeksin, bu işin peşini bırakmayacağım."

Güvenlik kameralarına yansıyan kayıtlarda, Leyla Çetinkal'ın çekici tarafından kaldırılan araçtan düşme anı yer görülüyor.

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