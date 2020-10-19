İstanbul Kartal'da feci kaza: Bariyerlere ok gibi saplandı araçtakilerin bacakları koptu
İstanbul Kartal'da feci kaza: Araç bariyerlere ok gibi saplandı
İstanbul Kartal'da gece saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Yerlerin de ıslak olması sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyer, otomobilin sol tarafından ok gibi girerek şoför ve yolcu koltuğunda oturan Emirhan Karaca'nın ayaklarını kopardı. Ameliyata alınan yaralıların hayati tehlikesi devam ederken polis kazayla ilgili çalışma başlattı.
İstanbul Kartal'da bariyerlerini ok gibi girdiği otomobildeki iki kişinin ayakları koptu.
Kaza saat 03.00 sıralarında D-100 Karayolu Kartal Cevizli mevkii Ankara istikametinde meydana geldi.
Ahmet Kaan Aksu yönetimindeki 41 BU 129 plakalı otomobil, yerlerin de ıslak olması sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
ARAÇTAKİ İKİ KİŞİNİN BACAKLARI KOPTU
Çarpmanın etkisiyle bariyer, otomobilin sol tarafından ok gibi girerek şoför ve yolcu koltuğunda oturan Emirhan Karaca'nın ayaklarını kopardı. Kaza sonucu iki kişi otomobil içinde sıkıştı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun süren çalışmalarının ardından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ameliyata alınan yaralıların hayati tehlikesi devam ederken polis kazayla ilgili çalışma başlattı.