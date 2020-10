İstanbul Kartal'da feci kaza: Bariyerlere ok gibi saplandı araçtakilerin bacakları koptu İstanbul Kartal'da feci kaza: Araç bariyerlere ok gibi saplandı İstanbul Kartal'da gece saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Yerlerin de ıslak olması sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyer, otomobilin sol tarafından ok gibi girerek şoför ve yolcu koltuğunda oturan Emirhan Karaca'nın ayaklarını kopardı. Ameliyata alınan yaralıların hayati tehlikesi devam ederken polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Haber Merkezi 19 Ekim 2020, 07:40 Son Güncelleme: 19 Ekim 2020, 08:04 DHA