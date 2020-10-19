İstanbul Kartal'da feci kaza: Araç bariyerlere ok gibi saplandı

İstanbul Kartal'da bariyerlerini ok gibi girdiği otomobildeki iki kişinin ayakları koptu.

Kaza saat 03.00 sıralarında D-100 Karayolu Kartal Cevizli mevkii Ankara istikametinde meydana geldi.

Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç bariyerlere ok gibi saplandı.

Ahmet Kaan Aksu yönetimindeki 41 BU 129 plakalı otomobil, yerlerin de ıslak olması sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Sağlık ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu yaralılar araçtan çıkarıldı.

ARAÇTAKİ İKİ KİŞİNİN BACAKLARI KOPTU

Çarpmanın etkisiyle bariyer, otomobilin sol tarafından ok gibi girerek şoför ve yolcu koltuğunda oturan Emirhan Karaca'nın ayaklarını kopardı. Kaza sonucu iki kişi otomobil içinde sıkıştı.

Sağlık ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu yaralılar araçtan çıkarıldı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun süren çalışmalarının ardından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araçtaki iki kişinin bacakları koptu

Ameliyata alınan yaralıların hayati tehlikesi devam ederken polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

FOTOĞRAF 16 İstanbul Kartal'da feci kaza: Bariyerlere ok gibi saplandı araçtakilerin bacakları koptu İstanbul Kartal'da gece saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Yerlerin de ıslak olması sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyer, otomobilin sol tarafından ok gibi girerek şoför ve yolcu koltuğunda oturan Emirhan Karaca'nın ayaklarını kopardı. Ameliyata alınan yaralıların hayati tehlikesi devam ederken polis kazayla ilgili çalışma başlattı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 11 Olay, saat 23.00 sıralarında 100. Yıl Bulvarı İl Sağlık Müdürlüğü Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli otomobil MOBESE kameralarınca polis tarafından takibe alındı. Bir süre uzaktan takip edilen araç motorize yunus polisi ekipleri tarafından kısa bir kovalamacanın ardından yakalandı. Ekipler araç içerisinden kimliği öğrenilemeyen Kırgızistan uyruklu 2 şüpheliyi araçtan indirip üst araması yaparak kelepçeledi. Otomobilde yapılan aramada 100’lük banknotlar halinde 4 bin 400 sahte ABD doları, yaklaşık 5 bin TL ve 8 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Polisin kovalamaca sonrası yakaladığı araçtan sahte dolarlar çıktı Antalya'da polis ekiplerinin kovalamaca sonrası durdurduğu araçtan çok sayıda sahte döviz ve uyuşturucu çıktı. Olay sonrası Kırgızistan uyruklu oldukları öğrenilen iki kişi gözaltına alındı. BiP'te paylaş

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