Gündem Maltepede iki grup arasında silahlı çatışma 1 kişi yaralandı
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İstanbul Maltepe'de iki grup arasında silahlı çatışma: 1 kişi yaralandı

Maltepe'de iki grup arasında silahlı çatışma: 1 kişi yaralandı

İstanbul Maltepe’de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada bir kişi yaralandı. Çatışmanın çıktığı cadde savaş alanına döndü.

Haber Merkezi IHA
Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu.
Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu.

İstanbul'daki olay, saat 23.00 sıralarında Cemal Bey Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında başlayan tartışma bir anda silahlı çatışmaya dönüştü. Silahların konuştuğu çatışmada bir kişi vurularak yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan şahıs 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

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Çatışmaya karışan zanlılar araçlarını cadde üzerinde bırakarak kayıplara karıştı.

Çatışmaya karışan zanlılar araçlarını cadde üzerinde bırakarak kayıplara karıştı. Olay yerinde çok sayıda mermi kovanı bulundu. Çatışmada caddede bulunan bir dükkana mermilerin isabet etmesi sonucu camları kırıldı. Mahalle sakinleri iki grup arasındaki çatışmanın uyuşturucu meselesi yüzden çıktığını ileri sürdü. Polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.

Olay yerinde çok sayıda mermi kovanı bulundu.


Mahalle sakinlerinden Kemal Y., "Tanımadığımız insanlar, silah sesine çıktık. Biz bu mahallenin oturuyoruz. Burada esrar içen de, içki içen de var. Her akşam bu olayları yaşıyoruz. En az 2-3 tane silah konuştu burada" diye konuştu.

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