Mecidiyeköy'de yollar göle döndü

İstanbul'da yağmur bugün de etkili oldu. Mecidiyeköy'de aniden bastıran yağmur nedeniyle yollar göle dönerken, hazırlıksız yakalananlar saçak altlarına sığındı.
Su birikintilerinden kaçmak isteyenler ise atlayarak ilerlemek zorunda kaldı.
İstanbul'da yağmur bugün de etkili oldu. Mecidiyeköy'de aniden bastıran yağmur nedeniyle yollar göle dönerken, hazırlıksız yakalananlar saçak altlarına sığındı.
Su birikintilerinden kaçmak isteyenler ise atlayarak ilerlemek zorunda kaldı.
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