Gündem Mecidiyeköyde yollar göle döndü
İSTANBUL

Mecidiyeköy'de yollar göle döndü

İstanbul'da öğle saatlerinde aniden bastıran yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Mecidiyeköy'de yollar göle dönerken, çoğu kişi su birikintilerinden atlayarak geçmek zorunda kaldı.

Haber Merkezi DHA
İstanbul Mecidiyeköyde yollar göle döndü
Su birikintilerinden kaçmak isteyenler ise atlayarak ilerlemek zorunda kaldı.

İstanbul'da yağmur bugün de etkili oldu. Mecidiyeköy'de aniden bastıran yağmur nedeniyle yollar göle dönerken, hazırlıksız yakalananlar saçak altlarına sığındı.

DHA

Su birikintilerinden kaçmak isteyenler ise atlayarak ilerlemek zorunda kaldı.

DHA
DHA
DHA

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