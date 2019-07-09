Gündem 64 ayrı evden 5 milyonluk vurgun Böyle yakalandılar
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İstanbul merkezli 4 ilde taksili hırsızlık şebekesine operasyon

64 ayrı evden 5 milyonluk vurgun: Böyle yakalandılar

İstanbul, Mersin, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da hırsızlık şebekesine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı. Soyacakları evlere anlaştıkları taksilerle gidip döndükleri belirlenen şüphelilerin, İstanbul'da 64 ayrı evden toplamda 5 milyon lira çaldıkları öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Şüphelilerden bazıları Vatan Caddesi'nde durdurulan bir takside gözaltına alındı.
Şüphelilerden bazıları Vatan Caddesi'nde durdurulan bir takside gözaltına alındı.

İstanbul, Mersin, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da hırsızlık şebekesine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı.

Soyacakları evlere anlaştıkları taksilerle gidip döndükleri belirlenen şüphelilerin, İstanbul'da 64 ayrı evden toplamda 5 milyon lira çaldıkları öğrenildi.

Şüphelilerin bir çok suçtan kayıtlarının olduğu belirtildi. 5 taksicinin aralarında bulunduğu şüpheliler sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şüphelileri yapılan operasyon polis kamerasına yansıdı. Polis baskın yaptığı evlerdeki şüphelileri yere yatırarak gözaltına aldı.

Şüphelilerden bazıları ise Vatan Caddesi'nde durdurulan bir takside gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

64 ayrı evden 5 milyonluk vurgun: Böyle yakalandılar
FOTOĞRAF 9
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İstanbul, Mersin, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da hırsızlık şebekesine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı.
Title
Soyacakları evlere anlaştıkları taksilerle gidip döndükleri belirlenen şüphelilerin, İstanbul'da 64 ayrı evden toplamda 5 milyon lira çaldıkları öğrenildi.
Title
Şüphelilerin bir çok suçtan kayıtlarının olduğu belirtildi.
Title
5 taksicinin aralarında bulunduğu şüpheliler sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Title
Öte yandan şüphelileri yapılan operasyon polis kamerasına yansıdı.
Title
Polis baskın yaptığı evlerdeki şüphelileri yere yatırarak gözaltına aldı.
Title
Şüphelilerden bazıları ise Vatan Caddesi'nde durdurulan bir takside gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Title
Title
64 ayrı evden 5 milyonluk vurgun: Böyle yakalandılar
İstanbul, Mersin, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da hırsızlık şebekesine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı.


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