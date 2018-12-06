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İSTANBUL

İstanbul merkezli 5 ilde sahte pasaport operasyonu: 26 kişi tutuklandı

İstanbul merkezli 5 ilde sahte pasaport operasyonu

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü üyelerini ve kaçak göçmenleri sahte pasaportla yurt dışına kaçırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 43 kişiden 26'sı tutuklandı.

AA
Arşiv
Arşiv

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren göçmenler ile FETÖ, PKK, DHKP/C ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin firari üyelerine sahte pasaport temin eden ve yurt dışına çıkaran bir şebekeye yönelik çalışma başlattı.

Söz konusu çalışma kapsamında, 28 Kasım'da İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 43 kişiyi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada, sahte olduğu belirlenen çok sayıda ehliyet, nüfus cüzdanı, 128'i çalıntı olmak üzere farklı ülkelere ait 415 pasaport, 218 çipli kimlik kartı ve sürücü belgesi, farklı ülkelere ait 330 vize yaprağı, pasaport ve sahte evrak hazırlanmasında kullanılan bin 35 malzeme ve ekipman, farklı ülkelere ait 120 mühür, suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin 100 dolar, 50 gram külçe altın, 2 bin lira, 2 bin 900 avro, 200 pound ele geçirildi.

Ayrıca, şüphelilerden bazılarının cep telefonlarında sahteleri hazırlanmak üzere planlanmış İsrail Gizli Servisi (MOSSAD), Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait kurumsal kimlik kartı taslakları bulundu.

Şebekeyle irtibatlı olarak yurt dışına kaçmaya hazırlandıkları belirlenen ve aralarında terör örgütü DHKP/C üyeliğinden firari durumda bulunan bir kişi ile çok sayıda kaçak göçmenin bulunduğu 87 kişide yakalandı.

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Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 43 zanlıdan 26'sı tutuklanırken, 16'sı adli kontrollü, 1'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Sahte pasaportlarla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 87 kişiden DHKP/C üyesi tutuklanırken, yabancılar geri gönderme merkezine götürüldü.

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