İstanbul ormanlarına can geldi: Çok sayıda yaban hayvanı türünün varlığı arttı

Özyanık, İstanbul’un biyolojik çeşitlilik konusunda dünyada birçok ülkeden daha zengin olduğunu, yaklaşık 2 bin 500 bitki türü ile kentin, bin 600 bitki türüne sahip Hollanda, bin 850 bitki türüne sahip İngiltere ve 2 bin 450 bitki türüne sahip Polonya gibi Avrupa ülkelerini geride bıraktığını belirtti. Tabiat parklarının, piknik, mesire yerlerinin ve orman girişlerinin yasaklanmasından sonra insanların toplu ortamda bulunması engellenerek bulaşma riski azaltıldığını ifade eden Özyanık, şöyle konuştu: “Bu durum doğadaki bitki ve hayvanların insan baskısı olmadan yaşamalarını sağlamıştır. Sayı ile ilgili bir çalışma yapılmamış olsa bile fotokapan ve çıplak gözle yaptığımız çalışmalar neticesinde birçok türümüzün doğada varlığı ve sayılarının arttığını görmekteyiz. Yaban hayvanları daha özgürce dolaşarak, önceki süreçte insanların kullandığı alanları kullanmaya başlamıştır. Tilki, çakal, kara leylek, gri balıkçıl, şah kartalı gibi daha önceki süreçte Belgrad Ormanları’nda zor görülen türlerimiz, gözlem çalışmalarımızda kendini daha rahat ve özgürce göstermeye başlamışlardır.”

GÜNDEM İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü: İstanbul'un yüzde 44,4'ü orman