Gündem İstanbul polisi koronavirüse karşı anonsla uyarılarını sürdürüyor
İSTANBUL

İstanbul polisi koronavirüse karşı anonsla uyarılarını sürdürüyor

İstanbul polisi koronavirüse karşı anonsla uyarılarını sürdürüyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekip araçları İstanbul'un çeşitli noktalarında gezerek vatandaşları koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkmamaları için uyarmaya devam ediyor.

Haber Merkezi DHA
Sokağa çıkan vatandaşları devriye gezen polis ekibi araçlarından yapılan anonslarla uyarıyor.
Sokağa çıkan vatandaşları devriye gezen polis ekibi araçlarından yapılan anonslarla uyarıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkan vatandaşları devriye gezen polis ekibi araçlarından yapılan anonslarla uyarıyor.

Kağıthane, Sultangazi, Tuzla, Büyükçekmece, Arnavutköy, Şile, Pendik ve Çekmeköy'de devriye olarak gezen polis ekibi araçlarından yapılan anonslarda, "Değerli İstanbullular, evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zaruri olmadıkça sokağa çıkmayalım" şeklinde uyarılarda bulunuyor.


Bu arada, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün girişine ise dezenfektan ve maske koyuldu. Hizmet binasına girecek kişilerin ateşleri ölçülürken, ellerini dezenfekte etmeleri ve maske takmaları isteniyor.

Yolcu sayısı yüzde 83 düştü: İstanbul'da otogarlarda sessizlik hakim
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehirler arası yolcu otobüslerinde yolcu sayısının yüzde 83 düştüğünü açıkladı. İstanbul'da otogarlardaki sessizlik hakim.
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Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı ile Harem Otogarı en sakin günlerini yaşıyor.
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Harem otogarda yazıhane görevlisi Emirhan Demirok, Ne yolcu var, ne araba var. Hani eski Harem. İnsanlardan burada adım atamıyorduk. Şimdi bomboş dedi.
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33 yıldır otogarda çalıştığını belirten Ömer Günaydın ise, 33 yıldır Topkapı, Esenler, Harem otogarda çalışıyorum bu kadar sessiz görmedik ifadesini kullandı.
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Yolcu sayısı yüzde 83 düştü: İstanbul'da otogarlarda sessizlik hakim
Koronavirüs önlemleri kapsamında kısıtlamaların ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehirler arası yolcu otobüslerinde yolcu sayısının yüzde 83 düştüğünü belirtti. İstanbul'da otogarlardaki sessizlik hakim. Otogarlardaki son durum havadan da görüntülendi.


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