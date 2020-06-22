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İstanbul Sarıyer'de yalının çatısı alev alev yandı - Son dakika haberleri

İstanbul Sarıyer'de yalının çatısı alev alev yandı

İstanbul Sarıyer'de bulunan bir yalının çatı katında yangın çıktı. Bir itfaiye erinin dumandan etkilendiği yangın söndürüldü. Müdahale sırasında bir itfaiye eri dumandan etkilendi. İtfaiye erine ilk müdahale olay yerindeki ambulansta yapıldı.

Haber Merkezi DHA
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İstanbul'daki yangın, saat 14.30 sıralarında, Yeni Mahalle Karakütük Caddesi'nde bulunan bir yalının çatı katında çıktı. Tadilat yapıldığı sırada çıktığı iddia edilen yangının bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Müdahale sırasında bir itfaiye eri dumandan etkilendi. İtfaiye erine ilk müdahale olay yerindeki ambulansta yapıldı.


Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Polis ve itfaiyenin yangına ilişkin incelemeleri sürüyor.

"Tadilattan çıkmış yangın"

Yalının sahibi Hüseyin Menekşe, yakınlarının haber vermesiyle yangından haberi olduğunu belirterek, "Yukarıda işçiler çalışıyordu o sırada çıkmış yangın. Aile apartmanı burası. Tadilattan çıkmış yangın" dedi.

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Yandaki ahşap evler son anda kurtarıldı

Çevredeki görgü tanıklarından Burhanettin Turan, “Tadilatla ilgili bir sorun yaşandı herhalde. Kaynaktan sıçrama olmuş olabilir. Yangın büyüyünce biz de itfaiyeye haber verdik. Çok hızlı geldiler. Rüzgarın olmaması bir şanstı. Yandaki binaların hepsi ahşap. Onlar da son anda kurtarıldı. İçeridekileri boşalttık. Yaşlı bir amca vardı içeride. Ev sahibi evde değildi, haber verdik onlar geldi sonradan" dedi.

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