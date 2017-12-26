İstanbul semalarında esrarengiz görüntü Hatay'da da görüldü

Işık hüzmesi Hatay sahillerinde de görüldü. Pinterest'te paylaşE-posta gönderWhatsapp'ta paylaşBip'te paylaşYORUM YAPSabah saat 06.30 sıralarında Dörtyol sahilinde çekilen fotoğrafta, bir ışık hüzmesinin deniz üzerinden karaya doğru hareket ettiği görülüyor.Yaklaşık 2 dakika boyunca net olarak takip edilen ışık hüzmesi gözden kayboldu.Sabahın erken saatlerinde yaklaşık 2 dakika boyunca net olarak görüntülendi. GÜNDEMYüksekova'da gökyüzünde esrarengiz cisim görüntülendi#İstanbul#Dörtyol#Hatay ÖNERİLEN VİDEOLAR Suudi kanalında Osmanlı'ya küstah suçlamaSuudi Arabistan'da bir tartışma programında Orta Doğu'nun gidişatı konuşulurken konu Osmanlı-Türkiye ve Fahrettin Paşa'ya geldi. 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