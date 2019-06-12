Gündem Şişlide 350 bin liralık silahlı gasp
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İstanbul Şişli'de 350 bin liralık silahlı gasp

Şişli'de 350 bin liralık silahlı gasp

İstanbul Şişli'de motosikletli iki kişi, bankadan çıkarak otomobile binen kişileri bir süre takip ettikten sonra otomobili silah doğrultarak durdurdu. Havaya ateş açan şüpheliler otomobilde bulunan yaklaşık 350 bin lirayı alarak kayıplara karıştı.

Haber Merkezi DHA
Polis ekipleri olay yerine gelerek incelemede bulundu.
Polis ekipleri olay yerine gelerek incelemede bulundu.

İstanbul'daki olay, Şişli Bomonti Tünel çıkışı Sultan Sokak girişinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre motosikletli iki kişi, gayrimenkul almak için Beşiktaş'taki bir bankadan para çeken iki kişiyi takibe aldı. Otomobili bir süre takip eden motosikletli iki şüpheli, otomobilin önünü Bomonti Tüneli çıkışı Sultan Sokak'ta kesti.

Havaya ateş açan şüpheliler silahı araçta bulunanlara doğrultarak, araçta bulunan içinde yaklaşık 350 bin lira olan çantayı gasp etti. Şüpheliler daha sonra olay yerinden kaçtı.

ÇEVREDEKİLER BÜYÜK PANİK YAŞADI


Bu sırada çevrede bulunanlar ise büyük panik yaşadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine güvenlik şeridi çeken ekipler araç içinde ve çevrede delil incelemesi yaptı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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