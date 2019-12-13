Gündem Şişlide 6 katlı binanın çatısında çökme Sokağa düşen moloz parçalarından 3 kişi yaralandı
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İstanbul Şişli'de 6 katlı binanın çatısında çökme

Şişli'de 6 katlı binanın çatısında çökme: Sokağa düşen moloz parçalarından 3 kişi yaralandı

İstanbul Şişli'deki 5 katlı binanın çatısında çökme meydana geldi. Çökmeyle birlikte 5. kattaki dairede de hasar oluştu. Sokağa düşen moloz parçalarından 3 kişi yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Çökmenin meydana geldiği bina.
Çökmenin meydana geldiği bina.

Şişli Gülbağ Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın çatısında çökme meydana geldi.

Çatıdan düşen moloz parçaları etrafa yayıldı.

Edinilen bilgiye göre Gülbağ Mahallesi Karanfil lsokak 18 numaradaki 5 katlı apartmanın çatısında çökme meydana geldi.

DHA
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı.

Saat 08.00 sıralarında meydana gelen çökmeyle birlikte 5. kattaki dairede de hasar oluştu. Yere dökülen moloz parçaları nedeniyle sokaktan geçen 3 kişi yaralandı.

DHA
Şişli Gülbağ Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın çatısında çökme meydana geldi.


İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin çatıdaki çalışmaları sürerken, polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı.
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