Gündem Sultangazide büyük panik Dumanın nedeni belli oldu
İSTANBUL

İstanbul Sultangazi'de ​​büyük panik: Dumanın nedeni belli oldu

Sultangazi'de büyük panik: Dumanın nedeni belli oldu

İstanbul Sultangazi'de yoldaki çatlaklardan çıkan duman çevrede paniğe neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından dumanın kaynağının yeraltı kablolarındaki yanma olduğu belirlendi.

Haber Merkezi DHA
Yer altından duman çıktığını gören paniğe kapıldı.
Yer altından duman çıktığını gören paniğe kapıldı.

İstanbul'daki olay, İsmetpaşa Mahallesi 91 Sokak'ta meydana geldi. Yoldaki çatlaklardan çıkan yoğun dumanı çevrede paniğe neden oldu.

Vatandaşlar hemen durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Bazı vatandaşların tehlikeye rağmen olay yerinden geçtiği, bazılarının ise cep telefonlarıyla sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı görüldü.

İtfaiye ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Sokak emniyet şeridiyle kapatılırken, ekiplerin yaptığı çalışmada dumanın kaynağının yeraltı kablolarındaki yanma olduğu belirlendi.

Olay yerine gelen elektrik arıza ekipleri de yeraltı kabloların akımını kesti. Elektrik ekibi tarafından yanma olan noktaya müdahale edildi. Yeraltı kablolarında arıza giderildikten sonra bölgeye enerji tekrar verildi.

Sultangazi'de büyük panik: Gören telefona sarıldı
FOTOĞRAF 7
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Olay, İsmetpaşa Mahallesi 91 Sokak'ta meydana geldi.
Title
Yoldaki çatlaklardan çıkan yoğun dumanı çevrede paniğe neden oldu.
Title
Vatandaşlar hemen durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
Title
Bazı vatandaşların tehlikeye rağmen olay yerinden geçtiği, bazılarının ise cep telefonlarıyla sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı görüldü.
Title
İtfaiye ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Sokak emniyet şeridiyle kapatılırken, ekiplerin yaptığı çalışmada dumanın kaynağının yeraltı kablolarındaki yanma olduğu belirlendi.
Title
Olay yerine gelen elektrik arıza ekipleri de yeraltı kabloların akımını kesti. Elektrik ekibi tarafından yanma olan noktaya müdahale edildi.
Title
Yeraltı kablolarında arıza giderildikten sonra bölgeye enerji tekrar verildi.
Sultangazi'de büyük panik: Gören telefona sarıldı
İstanbul Sultangazi'de yoldaki çatlaklardan çıkan duman çevrede paniğe neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından dumanın kaynağının yeraltı kablolarındaki yanma olduğu belirlendi.


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