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İSTANBUL

İstanbul Tuzla'da çatı yangını: Bina sakinleri tahliye edildi

İstanbul Tuzla’da 4 katlı bir binanın çatı kısmında yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede sardığı çatı alev alev yandı. Binada bulunan vatandaşlar tahliye edildi.

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Haber Merkezi İHA
İstanbul Tuzlada çatı yangını: Bina sakinleri tahliye edildi
Dört katlı bir binanın çatı kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek tüm alanı kapladı.

İstanbul'daki yangın , saat 07.30 sıralarında Tuzla Aydıntepe Mahallesi Akyıldız Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle 4 katlı bir binanın çatı kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek tüm alanı kapladı.

İHA

Çatıdan yükselen alev ve yoğun dumanı gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İHA

Adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise çıkan yangına müdahale etti. Binada yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.

İHA

Yaklaşık 40 dakika süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Çıkan yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken büyük çapta maddi hasar oluştu.

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