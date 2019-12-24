İstanbul'da Ümraniye'de kadını döven şahsa vatandaştan dayak

İstanbul Ümraniye'de yanındaki kadının saçını çekip tokat atan kişiye, yoldan geçen bir kişi müdahale etti.

Geçtiğimiz ay Ümraniye'de meydana gelen olayın görüntüleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, çarşıda alışveriş yapmaya çıkan çift tartışarak ilerledi. Telefonla konuşmaya başlayan kişi, önünde yürüyen kadının saçını çekerek durdurmaya çalıştı. Bu kişi daha sonra kadına peş peşe tokat atmaya başladı. Kadının darp edildiğini gören bir vatandaş ise, duruma müdahale etmek istedi.

OYNAT 00:45 Sokak ortasında kadını döven kişiye dayak Ümraniye'de çarşıda alışveriş yapmaya çıkan çift tartışarak ilerledi. Telefonla konuşmaya başlayan kişi, önünde yürüyen kadının saçını çekerek durdurmaya çalıştı. Bu kişi daha sonra kadına peş peşe tokat atmaya başlayınca adama, yoldan geçen bir kişi müdahale etti. BiP'te paylaş

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Fakat kadını döven kişi, 'O benim karım' dedi. Bunun üzerine araya giren vatandaş, kadını döven kişiyi yumrukladı. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yanındaki kadının saçını çekip tokat atan kişiye, yoldan geçen bir kişi müdahale etti.





Olayı gören esnaf, "Adam kadının saçını tutarak çekti. Ondan sonra iki tane tokat attı. Yumruk vurdu. Ardından vatandaşın biri adama yumrukla müdahale etti. Sonra kadının döven kişi tehdit ederek gitti" dedi.

Yanındaki kadının saçını çekip tokat atan kişiye, yoldan geçen bir kişi müdahale etti.

Olayla ilgili kadının şikayette bulunmadığı öğrenildi.