Gündem İstanbulda Ümraniyede kadını döven şahsa vatandaştan dayak
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İstanbul Ümraniye'de sokak ortasında dehşet: Yanındaki kadını döven kişiye dayak

İstanbul'da Ümraniye'de kadını döven şahsa vatandaştan dayak

İstanbul Ümraniye'de telefonla konuşmaya başlayan kişi, önünde yürüyen kadının saçını çekerek durdurmaya çalıştı. Bu kişi daha sonra kadına peş peşe tokat atmaya başladı. O sırada yoldan geçen bir kişi ise, kadını döven şahsa yumruk attı. O anlar saniye saniye kameralar tarafından görüntülendi.

Haber Merkezi DHA
Bir kişinin kadına tokat attığı anlar saniye saniye görüntülendi.
Bir kişinin kadına tokat attığı anlar saniye saniye görüntülendi.

İstanbul Ümraniye'de yanındaki kadının saçını çekip tokat atan kişiye, yoldan geçen bir kişi müdahale etti.

Geçtiğimiz ay Ümraniye'de meydana gelen olayın görüntüleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, çarşıda alışveriş yapmaya çıkan çift tartışarak ilerledi. Telefonla konuşmaya başlayan kişi, önünde yürüyen kadının saçını çekerek durdurmaya çalıştı. Bu kişi daha sonra kadına peş peşe tokat atmaya başladı. Kadının darp edildiğini gören bir vatandaş ise, duruma müdahale etmek istedi.

Sokak ortasında kadını döven kişiye dayak
OYNAT 00:45
Sokak ortasında kadını döven kişiye dayak
Ümraniye'de çarşıda alışveriş yapmaya çıkan çift tartışarak ilerledi. Telefonla konuşmaya başlayan kişi, önünde yürüyen kadının saçını çekerek durdurmaya çalıştı. Bu kişi daha sonra kadına peş peşe tokat atmaya başlayınca adama, yoldan geçen bir kişi müdahale etti.

Fakat kadını döven kişi, 'O benim karım' dedi. Bunun üzerine araya giren vatandaş, kadını döven kişiyi yumrukladı. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yanındaki kadının saçını çekip tokat atan kişiye, yoldan geçen bir kişi müdahale etti.


Olayı gören esnaf, "Adam kadının saçını tutarak çekti. Ondan sonra iki tane tokat attı. Yumruk vurdu. Ardından vatandaşın biri adama yumrukla müdahale etti. Sonra kadının döven kişi tehdit ederek gitti" dedi.

Yanındaki kadının saçını çekip tokat atan kişiye, yoldan geçen bir kişi müdahale etti.

Olayla ilgili kadının şikayette bulunmadığı öğrenildi.
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