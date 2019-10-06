Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı: İstanbul ve 60 ile uyarı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelere göre,Marmara (Edirne ve Kırklareli hariç), Kuzey Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Aydın, Gaziantep, Kilis, Adıyaman çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu'nun kıyı ilçeleri, Bartın ve Sinop çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli(21- 75 kg/ m2) olması bekleniyor.

Meteorolojinin bugün için hava durumu tahmin haritası.

Hava sıcaklıklığı, kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede (6 - 10 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar, genellikle batı ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların ilk saatlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 19

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların ilk saatlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 19 Ankara: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 18

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 18 İzmir: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 24

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 24 Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 32

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 32 Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 Konya: Parçalı ve çok bulutlu 23

Parçalı ve çok bulutlu 23 Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. 20

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. 20 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. 23

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. 23 Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 21

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 21 Diyarbakır: Parçalı bulutlu 28

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