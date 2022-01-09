Gündem İstanbul ve Ankaraya kar geri geliyor
ANKARA İSTANBUL

İstanbul ve Ankara'ya kar geri geliyor

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, salı günü düşmeye başlayacak. Sıcaklıkların düşmesiyle İstanbul ve Ankara'da kar yağışı etkisini gösterecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul ve Ankaraya kar geri geliyor
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Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava ile birlikte yurt genelinde sıcaklıklar 4 ila 10 derece düşerek mevsim normalleri civarında seyredecek.

Batı bölgelerde ise mevsim normallerinin birkaç derece altına inecek. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yağışlı hava yurdun büyük bir kısmında etkisini gösterecek.

Yağışlar çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, doğu Anadolu ve Toroslar'da karla karışık yağmur, kar yağışı şeklinde görülecek.

MARMARA'DA KUVVETLİ YAĞIŞLAR OLACAK

Önümüzdeki 3 gün daha Akdeniz Bölgesi genelindeki yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca Çarşamba günü için Marmara Bölgesi genelinde kuvvetli yağışlar olacak.

Öğle saatlerinden sonra ise yağışlar karla karışık yağmur ve kara dönecek.

ANKARA VE İSTANBUL'A KAR GELİYOR

Yeni haftada üç büyükşehirde de yağış bekleniyor. İstanbul'da en yüksek sıcaklık 4 derece olacak. Kentte çarşamba ve perşembe günü kar ve karla karışık yağmur yağacak.

Ankara'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık ise yeni haftayla birlikte düşecek.

Başkentte Çarşamba günü kar yağışı bekleniyor. Yağışın özellikle yüksek kesimlerde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların perşembe günü yurdu terk etmesi bekleniyor.
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