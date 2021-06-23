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İSTANBUL

İstanbul ve bazı illere kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden İstanbul ve bazı illere kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. AFAD'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada da, "Bugün öğle saatlerinden itibaren, Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı riski ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​İstanbul ve bazı illere kuvvetli yağış uyarısı! ​İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli hava durumu
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Bugün öğle saatlerinden itibaren,
  • Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
  • Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı riski ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun."

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