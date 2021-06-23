İstanbul ve bazı illere kuvvetli yağış uyarısı Meteorolojiden İstanbul ve bazı illere kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. AFAD'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada da, "Bugün öğle saatlerinden itibaren, Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı riski ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi.

Haber Merkezi 23 Haziran 2021, 10:53 Son Güncelleme: 23 Haziran 2021, 11:02 Yeni Şafak