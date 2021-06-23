İstanbul ve bazı illere kuvvetli yağış uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
- "Bugün öğle saatlerinden itibaren,
- Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
- Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı riski ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun."
⛈️⛈️⛈️@meteoroloji_twi’den alınan bilgilere göre,
⏰ Bugün öğle saatlerinden itibaren,
📍 Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
⚠️ Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı riski ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun. pic.twitter.com/DOzOwp9fiZ
⛈️⛈️⛈️@meteoroloji_twi’den alınan bilgilere göre,
5 günlük İstanbul hava durumu için tıklayınız
5 günlük Kocaeli hava durumu için tıklayınız
5 günlük Edirne hava durumu için tıklayınız