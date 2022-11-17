İstanbul ve Tekirdağ'a sağanak uyarısı: Sabaha kadar sürecek

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, İstanbul geneli ile Tekirdağ'ın Çerkezköy, Saray, Marmara Ereğlisi, Çorlu, Ergene, Kapaklı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Yağışların bu akşam saatlerinden itibaren yarın sabah saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.

VATANDAŞLARA UYARI: TEDBİRLİ OLUN

Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su bakını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA: KUVVETLİ OLMASI BEKLENİYOR

Öte yandan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) Twitter hesabından yapılan uyarıda, "Akşam saatlerinden itibaren, Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç) ile İzmir'in kuzeyinde (Dikili, Bergama) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış bekleniyor. 18 Kasım Cuma günü, Kıyı Ege’de beklenen yağışların etki alanını genişleterek İzmir il geneli ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

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Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını önemle hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.

FOTOĞRAF 10 Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbulda sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olmaya başladı. Marmara Denizinde dalgaların boyu 5 metreyi bulurken, yerli ve yabancı turistler ıslanmayı göze alarak fotoğraf çekme yarışına girdi. Bazı vatandaşların da sahilde yürüyüş yaptığı görüldü. Lodos nedeniyle denizde oluşan dalgaların martılarla görüntüsü ise mest etti. İstanbul’da şiddetli lodos etkili oluyor İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle denizde boyu 5 metreyi bulan dalgalar oluştu. Dalgaları seyretmek isteyen bazı vatandaşlar sahile koştu.

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