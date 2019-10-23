Gündem Meteoroloji uzmanı son tahminleri açıkladı İstanbula kasım ayında kar geliyor
İSTANBUL

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanı İstanbul için hava durumu tahminlerini açıkladı

Meteoroloji uzmanı son tahminleri açıkladı: İstanbul'a kasım ayında kar geliyor

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, kasım ayının sonunda İstanbul'a kar yağmasının beklendiğini belirtirken kış ayının ise soğuk ancak az yağışlı geçeceğini kaydetti.

Haber Merkezi DHA
Meteoroloji uzmanı Adil Tek, İstanbul'da kasım ayında kar yağış beklediğini duyurdu.
Meteoroloji uzmanı Adil Tek, İstanbul'da kasım ayında kar yağış beklediğini duyurdu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, değerlendirmelerde bulundu.

  • Tek, "Özellikle kasım ayı içerisinde sıcaklıklar ortalamaların altına düşecek. Bu da kasım ayı içerisinde özellikle kasımın sonuna doğru kar yağışı olasılığını artırıyor ve yine kış dönemi boyunca kar yağışlarını alacağız ama yağış çok düşük olduğu için kar yağışları çok uzun soluklu ve çok fazla olmayacak. Özellikle Marmara Bölgesi'ni, İstanbul'u kuru, ayazı daha fazla bir kış bekliyor" dedi.

DHA
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul'da 5 günlük hava durumu için tıklayınız

İlk kar kasım ayında yağabilir

İstanbul'a bu kış ilk karın erken yağabileceğini vurgulayan Tek, "Bizi aslında kurak bir kış bekliyor. Kurak kış derken, kar yağmayacak mı sorusunu da akla getiriyor. Ama sıcaklık verileri aynı şeyleri söylemiyor. Sıcaklık verileri mevsim normalleri ve altı değerler gösteriyor. Özellikle kasım ayı içerisinde sıcaklıklar ortalamaların altına düşecek. Bu da kasım ayı içerisinde özellikle kasımın sonuna doğru kar yağışı olasılığını artırıyor ve yine kış dönemi boyunca kar yağışlarını alacağız ama yağış çok düşük olduğu için kar yağışları çok uzun soluklu ve çok fazla olmayacak. Özellikle Marmara Bölgesini, İstanbul'u kuru, ayazı daha fazla bir kış bekliyor. Bu da beraberinde yine yüksek basıncın olduğu günlerin sayısını artıracağından, sisli ve puslu günlerin, deniz trafiğinde aksamaların daha çok yaşanacağına işaret ediyor. Tabii ki bu, bugünden baktığımız verilere göre" dedi.

DHA
Adil Tek: Özellikle Marmara Bölgesi'ni, İstanbul'u kuru, ayazı daha fazla bir kış bekliyor.

Soğuk ama az yağışlı bir kış geçireceğiz

Normalde girilen veriler kar yağışının en yoğun olduğu dönemin ocak ayının 15'i ile şubat ayının 15'i olduğunu ifade eden Tek, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Geçmiş yıllara ait veriler bu şekilde gösteriyor. Ama bu seneye özgü, kasım ayının özellikle ortalama sıcaklıkların altında geçeceğini söyleyebiliriz. Bu sapmalara biz anomali diyoruz. Bunlar ortalamaların altında kalacak gözüküyor. Bu sadece bir işaret aslında. Yani sıcaklıkların ortalamaların altında kalmış olması, kasım ayının sonlarında kar yağışı olma olasılığına işaret ediyor. Bir kesin hüküm değil. Kesin kar yağacak anlamına gelmiyor ama öyle bir olasılık oluyor. Diğer aylar içerisinde de yine sıcaklıklar mevsim normali ve altı değerler yani serin bir kış olacak. Aralarda tabii sıcak günler olabilir ama derin kuvvetli soğukların olduğu, yani eksi değerlerin fazla olduğu bir kış bizi bekliyor ama yağış miktarları az olduğundan kar yağışlarının miktarları az olabilir. Zeminde tutabilir, bir-iki gün kalabilir. Bununla birlikte sıcaklık ve yağışı uzun vadeli iklim tahminlerinde değerlendirirsek, evet İstanbul'da bu sene kasım ayı sonunda bir kar yağışı olasılığı bulunuyor. Kasım sonuna doğru sıcaklıklar biraz daha düşmüş olacak. Yağışlar açısından sıkıntılar var. Su tasarrufuna şimdiden başlamamız gerekiyor."

DHA
Adil Tek, İstanbul'a bu kış ilk karın erken yağabileceğini vurguladı.

Bu kış süper hücre ve dolu olayı yaşanma olasılığı düşük

Geçtiğimiz Sonbahar ve Kış aylarında sıkça gördüğümüz süper hücre ve dolu olaylarının yaşanması ile ilgili olarak ise Tek, "Bu olasılık biraz daha düşüyor tabii ki. Yani sıcaklıklar yüksek olduğu zaman bu enerji daha da fazlalaşmaya başlıyor. O yüzden o tür yapıların olma olasılığı biraz daha az. Daha çok Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemler bu dönemde eylül, ekim, kasım aylarında oluşuyordu. Hatta ekimin sonlarına gelmiş vaziyetteyiz. Bu zaman içerisinde Orta Akdeniz üzerinden gelen çok fazla bir yağışlı sistem mevcut değil. Bunların sayıları azaldı, buradan gelen enerjisi yüksek yapılar süper hücre dediğimiz yapılar oluşturuyordu. Bunlar bu sene fazla oluşmayacak görünüyor. Daha çok yüksek basınç, Kuzey'den gelecek soğuk havalar ama bununla birlikte yağış getirmeyecek havalar olacak gözüküyor önümüzdeki 6 ay boyunca. Bunun içine kış ve ilkbaharın ilk zamanları da dahil" dedi.

"Doğal yaşantımızdan uzaklaştık"

Vatandaşlar ise, kasım ayının kar yağışı için erken olduğunu söylüyor.

Karaköy'de balık tutan emekli öğretmen Mahmut Aytaç, "Mevsimlerin düzensizliği, küresel ısınma, doğanın intikam alması. Yani başka söylenecek bir şey yok. İnsanın kendi eliyle yaşadığı çevrenin dengesini bozması. Bir doğal denge var. Bu denge insan eli ile bozuluyor. Sonuçlarına da katlanacağız. Seller, mevsimsel değişkenlikler. Bunlar hep sonuçları" şeklinde konuştu.


Karın erken yağmasının oldukça normal olduğunu ifade eden Vatandaş Necdet Bayraktar, "Doğal yaşantımızdan sürekli uzaklaşmış durumdayız. Hepsi ozon tabakasında etkili oluyor. Bunlar da iklim şartlarını değiştiriyor. Tümüyle geçmişimize baktığımız zaman, doğal yaşantımızdan uzaklaştık. Bu karın gelmesi artık normal. Belki yaz mevsiminde bile karı göreceğiz bu saatten sonra" dedi.

Tünellerin maliyeti 200 milyon dolar

Tünellerin maliyeti 200 milyon dolar

YPG'nin kazdığı tünellerin uzunluğu 550 kilometreyi aştı.
Bahçeliyi ziyaret edecek

Bahçeli'yi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçmiş olsun ziyaretinde bulunacak.
Türkiye, 6 yıllık haritayı14 günde çöpe attı

Türkiye, 6 yıllık haritayı
14 günde çöpe attı

​Türkiye'nin sahadaki varlığı PKK/YPG'yi denklem dışına çıkardı.
İlk hedef tamam

İlk hedef tamam

ABD ve Rusya ile yapılan mutabakatların artısı da var eksisi de.
Zaferin fotoğrafı

Zaferin fotoğrafı

PYD'den kurtarılan Resulayn'da SMO ve Türk bayrakları asıldı.
Terör devleti projesi<br>Soçi'de çökertildi!

Terör devleti projesi
Soçi'de çökertildi!

Soçi'deki zirve 100 yıllık projeyi boşa çıkardı.

Rus askeri<br> Ayn El Arab'a girdi

Rus askeri
Ayn El Arab'a girdi

PYD/PKK'lı teröristler çekilmezse Rus askerleri aradan çekilecek.
Türkiye'yi geri bırakmak için PKK, FETÖ ve DEAŞ'ı kullanıyorlar

Türkiye'yi geri bırakmak için PKK, FETÖ ve DEAŞ'ı kullanıyorlar

​TRT World Forum'da konuşan TBMM Eski Başkanı ve Eski Başbakan Binali Yıldırım
En yüksek<br>rakımlı sınır: Everest

En yüksek
rakımlı sınır: Everest

Nepal ve Çin, dünyanın en yüksek zirvesinde ayrılıyor.

Putin 'bunları buradan atarız' dedi

Putin 'bunları buradan atarız' dedi

​Erdoğan, Rusya ziyareti dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Toplantıyı bastılar

Toplantıyı bastılar

​Denizlispor'da silahlı kişiler basın toplantısını bastı.

Cezası 100<br>kazancı 15 bin TL

Cezası 100
kazancı 15 bin TL

Ülke genelinde ​60 bin kişi izinsiz bu işi yapıyor.
11 bin kişilik mahalle komple dönüşecek

11 bin kişilik mahalle komple dönüşecek

​Yeni plandaki detay ile 30 bin kişi yaşayabilecek.
İngiltere'de<br> bir kamyonda 39 ceset bulundu

İngiltere'de
bir kamyonda 39 ceset bulundu

Olayla ilgili bir kişi, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.