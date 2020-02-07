Gündem İstanbula sarı uyarı Buzlanma ve don olayları görülecek
İSTANBUL

İstanbul'a 'sarı' uyarı! İstanbul hava durumu

İstanbul'a 'sarı' uyarı: Buzlanma ve don olayları görülecek

Meteoroloji, İstanbul'da akşam saatlerinde beklenen kar yağışı öncesinde 'sarı' uyarı verdi. İstanbul'da bu akşam saatlerinde başlayacak karın yarın öğleye kadar etkili olması beklenirken, yetkililer ve vatandaşlar don ve buzlanmaya karşı uyarıldı.

Haber Merkezi AA
Meteorolojiden İstanbul için yeni uyarı yapıldı.
Meteorolojiden İstanbul için yeni uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, İstanbul genelinde bu akşamdan itibaren karla karışık yağmur bekleniyor. Yağışın ilerleyen saatlerde kara dönerek gece boyunca süreceği, kentin güney sahillerinde 2-5 santimetre, kuzey ve iç kesimlerinde 5-9 santimetre örtü oluşturacağı tahmin ediliyor.

Karın Avrupa Yakası'nda yarın sabah saatlerinde, Anadolu Yakası'nda ise öğleden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Meteorolojiden kuvvetli yağış ve yoğun kar uyarısı
GÜNDEM
Meteorolojiden kuvvetli yağış ve yoğun kar uyarısı

Hafta sonunda etkili olacak soğuk havanın da buzlanma ve don gibi olumsuzluklara yol açabileceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar ve olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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