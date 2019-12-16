Gündem İstanbulda 103 kişi paketlendi 11 ilçede eş zamanlı operasyon
İSTANBUL

İstanbul'da 103 kişi paketlendi: 11 ilçede eş zamanlı operasyon

İstanbul Narkotik polisi, Bağcılar ve Beyoğlu başta olmak üzere 11 ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak eş zamanlı operasyon yaptı. Özel harekât polislerinin de destek verdiği operasyonda 103 şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde çok sayıda uyuşturucu madde, tabanca ve merminin ele geçirildiği bildirildi.

Haber Merkezi AA
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon:
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 11 ilçede 115 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 103 şüpheliyi gözaltına aldı.

11 İLÇEDE ŞAFAK BASKINI

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane, Beyoğlu ve Bağcılar merkezli 11 ilçede 130 şahsa yönelik belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirdi.

DHA
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon.
  • Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, bazı adreslerde kapılar kırılarak içeri girildi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde, tabanca ve merminin ele geçirildiği bildirildi.

DHA
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon.

103 KİŞİ YAKALANDI

Operasyonda gözaltına alınan 103 kişi emniyete götürüldü.

DHA
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon.

DHA
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon.

DHA
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon.

DHA
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon.
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