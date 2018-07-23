Gündem İstanbulda 12 ilçede DEAŞ baskını 43 gözaltı
İSTANBUL

İstanbul’da 12 ilçede DEAŞ baskını: 43 gözaltı

İstanbul’da DEAŞ ile bağlantısı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik 12 ilçede 15 adrese polis tarafından operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 43 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi IHA
İstanbul'da DEAŞ operasyonu
İstanbul'da DEAŞ operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğü bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerini deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; çatışma bölgeleriyle irtibatlı,örgüt ile bağlantısı olan ve sosyal medya gruplarında üyelikleri olduğu değerlendirilen yabancı terörist savaşçı (YTS) şahıslara yönelik 20 Temmuz günü operasyon düzenledi. Polis ekipleri, Küçükçekmece, Beykoz, Sultangazi, Pendik, Üsküdar, Sarıyer, Şişli, Sultanbeyli, Zeytinburnu, Tuzla, Fatih, Esenyurt gibi ilçelerde bulunan 15 adrese özel harekat polisleriyle birlikte eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan baskında 43 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerinin incelemesi devam ediyor.

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